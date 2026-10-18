Minsa espera resultados para confirmar posible caso de hantavirus en Los Santos

El Minsa indicó que la paciente se encuentra estable mientras se esperan los resultados de laboratorio que permitan determinar si se trata de un caso de hantavirus.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que aún no se ha confirmado un posible caso de hantavirus en una paciente de 40 años, residente en el distrito de Guararé, provincia de Los Santos. Las autoridades esperan los resultados de los análisis del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud para establecer el diagnóstico.

Según el comunicado, la paciente recibió atención médica en el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, donde fue estabilizada antes de ser trasladada al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado.

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El Minsa indicó que la paciente se encuentra estable mientras se esperan los resultados de laboratorio que permitan determinar si se trata de un caso de hantavirus. Ante esta situación, la institución pidió a la población mantener la calma y consultar sus canales oficiales para conocer información actualizada sobre el caso.

Además, exhortó a la ciudadanía a no compartir información sin confirmar que pueda generar alarma innecesaria, especialmente durante la emergencia que atraviesa el país.

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