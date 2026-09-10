Lanzan campaña 'Suéltalo' para romper el estigma sobre la salud mental

Durante la jornada, jóvenes ofrecieron abrazos gratuitos, mientras que los asistentes escribieron mensajes de aliento y depositaron en una urna notas sobre aquellas situaciones negativas que les generan preocupación o malestar.

San Miguelito/Hablar de lo que duele, expresar las emociones y buscar apoyo antes de que una carga se vuelva insoportable forman parte del mensaje de “Suéltalo”, la campaña lanzada por el Ministerio de Salud (Minsa) para la prevención del suicidio.

La iniciativa se desarrolló este 10 de septiembre en la estación de San Miguelito de la Línea 1 del Metro de Panamá, en el marco del Día para la Prevención del Suicidio.

Durante la jornada, jóvenes ofrecieron abrazos gratuitos, mientras que los asistentes escribieron mensajes de aliento y depositaron en una urna notas sobre aquellas situaciones negativas que les generan preocupación o malestar.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la actividad busca crear un espacio en el que las personas puedan expresar lo que sienten y recibir apoyo.

“Lo que están haciendo aquí es que las personas vienen, firman, hacen un, como pueden ver, apreciar acá en la mesa, firman un mensaje o ponen en un papel también, inclusive, algo negativo que les está molestando y lo depositan en una urna”, expresó.

La campaña también incorpora el acompañamiento de una fundación que ofrece abrazos y atención a quienes lo necesiten.

“Y de esa manera, pues, es tratar de que las personas puedan sentirse acogidas, que aquí hay una fundación que también es, es para darle un abrazo a aquella persona que lo necesita, que lo necesitamos todos, y están, pues, aquí dispuestos a recibirlos y atenderlos para poder que las personas puedan llevar esas cargas que todos llevamos adentro”, manifestó el ministro.

Adolescentes entre los casos registrados

Boyd Galindo señaló que durante 2025 se registraron 77 muertes por suicidio y que la mayoría correspondió a hombres. Añadió que 25 de los casos involucraron a adolescentes de entre 10 y 18 años.

Frente a esta realidad, el titular del Minsa insistió en la necesidad de hablar sobre la salud mental y combatir los prejuicios que dificultan que una persona pida ayuda.

“Por eso es que nosotros estamos haciendo este acercamiento con la población para quitar aquel, aquel estigma que tiene la gente con salud mental, que al final tienes que hablarlo, soltarlo”, señaló.

En la actividad también participó el director regional de Salud de San Miguelito, Algis Torres.

Recomendaciones para cuidar la salud mental

Las autoridades recomendaron buscar actividades que permitan relajarse de manera saludable y dedicar tiempo al entretenimiento.

También aconsejaron evitar el consumo de alcohol y otras drogas, así como realizar actividad física, preferiblemente al aire libre.

Con estas acciones, el Minsa busca acercar el tema de la salud mental a la población, reducir los estigmas y promover que las personas expresen sus emociones y busquen acompañamiento ante situaciones difíciles.

Con información de Luis De Jesús Mendoza.