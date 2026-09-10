Prevención del suicidio: Línea 147 recibe 7,600 llamadas y 4,000 chats sobre salud mental en el primer semestre

Las personas entre los 14 y 45 años son quienes más llaman o escriben a la Línea 147, aunque también reciben solicitudes de apoyo de adultos mayores de 50 años.

Ciudad de Panamá, Panamá/La demanda de atención en la Línea 147 continúa en aumento. Durante el primer semestre de este año, este servicio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) recibió alrededor de 7,600 llamadas y cerca de 4,000 chats de personas que buscaban apoyo emocional, orientación o simplemente un espacio para ser escuchadas.

Alberto Moreno, coordinador del Centro de Orientación Integral del Mides y de la Línea 147, explicó que el incremento en la demanda ha llevado a reforzar el equipo de profesionales que atiende este servicio.

“Así es, cada vez estamos contratando un nuevo personal porque la demanda sigue creciendo”, señaló Moreno.

De acuerdo con el funcionario, actualmente la Línea 147 recibe unas 600 llamadas y 400 chats en promedio cada mes. El servicio comenzó atendiendo únicamente llamadas telefónicas, pero posteriormente incorporó el chat como una alternativa para quienes tienen dificultades para expresar verbalmente lo que están viviendo.

“Pasaba que llamaban y se quedaban en silencio e incluso uno les sugería: Mire, si usted no puede hablar, marque la línea de chat y en efecto lo hacían y decían: A veces no me salen las palabras, así que las puedo chatear”, explicó.

Los jóvenes forman parte del grupo que más utiliza este servicio. Moreno indicó que las personas entre los 14 y 45 años son quienes más llaman o escriben a la Línea 147, aunque también reciben solicitudes de apoyo de adultos mayores de 50 años.

Las mujeres representan además el grupo que más recurre a este servicio: por cada hombre que llama, se reciben aproximadamente dos llamadas de mujeres.

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En cuanto a la procedencia de las atenciones, Panamá concentra la mayor cantidad de llamadas y chats, seguida por Panamá Oeste, Panamá Este, San Miguelito, Chiriquí y las provincias centrales.

Moreno explicó que los motivos de consulta son diversos. Algunas personas buscan orientación sobre dónde recibir atención en salud mental, mientras que otras llaman para solicitar apoyo para un familiar o porque atraviesan situaciones de angustia, tristeza, problemas familiares o pensamientos intrusivos.

Sin embargo, aseguró que uno de los principales motivos de contacto es la necesidad de sentirse escuchado.

“Llaman una a la mañana, dos a la mañana, estoy solo, siento que no puedo dormir, tengo pensamientos intrusivos, necesito que alguien me escuche y llaman a la línea justamente para eso”, relató.

El personal de la Línea 147 evalúa cada caso para determinar si la persona necesita únicamente un espacio de escucha, orientación profesional o una intervención que requiera atención adicional.

Moreno destacó que la atención es confidencial y que no se solicita el nombre de la persona. Durante la llamada o el chat se recopilan algunos datos, como edad, género y lugar desde donde se establece el contacto, con el objetivo de comprender mejor la situación.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el funcionario insistió en la importancia de hablar sobre las situaciones que generan dolor o angustia.

“Creo que el mensaje principal es que hablen, así sea con una familia, así sea con alguien de confianza. Tenemos la línea 147, verdad, hablarlo no significa debilidad; a veces pensamos eso, así es, sino que hablarlo, expresar, ponerle palabras al dolor es el paso inicial para empezar a sanar”, manifestó Moreno.

El llamado es a no guardar silencio ante una situación de crisis y buscar apoyo oportunamente, ya sea con una persona de confianza, un profesional o mediante los servicios de atención disponibles.