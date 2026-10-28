Ministro de Salud descarta brotes de gastroenteritis en albergues

Los albergues requieren atención especial debido a las condiciones particulares de convivencia, por lo que el personal de la institución supervisa que se cumplan las medidas necesarias.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, aseguró que hasta el momento no se han detectado brotes de gastroenteritis en los albergues habilitados para atender a las personas afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Boyd explicó que el Ministerio de Salud mantiene vigilancia permanente en estos espacios para garantizar condiciones sanitarias adecuadas y prevenir enfermedades entre la población damnificada.

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El titular de Salud señaló que los albergues requieren atención especial debido a las condiciones particulares de convivencia, por lo que el personal de la institución supervisa que se cumplan las medidas necesarias para proteger la salud de sus ocupantes.

Entre los aspectos bajo vigilancia mencionó el acceso a agua potable, las condiciones de las instalaciones sanitarias y la correcta disposición de los desechos.

“Hasta ahora, pues, estamos bien, no hay ningún tipo de brote en los albergues”, afirmó el ministro, al reiterar que se mantiene el control sanitario y el seguimiento de estos espacios.