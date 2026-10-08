Minsa vigila caso sospechoso de peste neumónica reportado en Rusia

En Panamá no se han registrado casos de peste durante décadas, según la información divulgada en torno a esta alerta sanitaria.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene bajo vigilancia un caso sospechoso de peste neumónica reportado en Rusia, relacionado con el fallecimiento de una investigadora de 28 años. Las autoridades sanitarias indicaron que la situación continúa bajo investigación y que, por el momento, no representa un riesgo elevado para Panamá.

La peste neumónica es una enfermedad infecciosa grave que afecta directamente los pulmones y puede transmitirse de persona a persona mediante partículas respiratorias. Su rápida evolución hace que la detección temprana y el tratamiento oportuno sean fundamentales para evitar complicaciones.

En Panamá no se han registrado casos de peste durante décadas, según la información divulgada en torno a esta alerta sanitaria.

“Panamá mantiene la vigilancia y la comunicación con los organismos internacionales de referencia y con las mismas autoridades, en los diferentes países, a través del reglamento sanitario internacional”, destacó el Dr. Héctor Cedeño, epidemiólogo del Minsa.

Entre los síntomas que pueden presentarse están la fiebre, los escalofríos, la debilidad, la dificultad para respirar, el dolor en el pecho y la tos, que puede acompañarse de sangre. Ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente después de una posible exposición, se recomienda buscar atención médica.

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La enfermedad puede tratarse con antibióticos, pero es fundamental iniciar el tratamiento lo antes posible para reducir el riesgo de complicaciones graves.

Como medida preventiva general, el Minsa recomienda mantener las prácticas básicas de higiene, incluido el lavado frecuente de manos, y seguir las orientaciones de las autoridades sanitarias.

Mientras continúa la investigación del caso reportado en Rusia, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y reiteran la importancia de informarse a través de fuentes oficiales.

Con información de Luis Jiménez