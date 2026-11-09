Miviot inicia construcción de 86 viviendas para familias afectadas por el terremoto en Chiriquí

14 de estas casas presentan avances significativos y que la institución espera entregar las primeras soluciones habitacionales a finales de noviembre.

A un mes del terremoto del pasado 9 de octubre, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) inició la construcción de al menos 86 viviendas para familias afectadas por los movimientos sísmicos en el oriente de la provincia de Chiriquí.

El director regional del Miviot, Arístides Araúz, informó que estas intervenciones forman parte de un total de 200 viviendas que se mantienen bajo evaluación por los daños registrados, principalmente en los distritos de San Félix, Remedios y Tolé, así como en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé.

De las viviendas cuya construcción ya comenzó, 18 corresponden a casos que requirieron demolición debido a las condiciones en que quedaron las estructuras tras el terremoto.

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Araúz indicó que 14 de estas casas presentan avances significativos y que la institución espera entregar las primeras soluciones habitacionales a finales de noviembre.

El funcionario también señaló que durante las evaluaciones se han identificado familias en condiciones de mayor vulnerabilidad, entre ellas personas con discapacidad y hogares que enfrentan problemas de hacinamiento.

Ante estas situaciones, el Miviot busca agilizar las respuestas habitacionales y ofrecer alternativas que permitan atender con mayor rapidez a quienes requieren una solución prioritaria.

La institución mantiene la asistencia a las familias afectadas, mientras avanzan los trabajos de construcción y evaluación de las viviendas que sufrieron daños por los movimientos telúricos.

Con información de Demetrio Ábrego