Miviot priorizará construcción de viviendas en terrenos seguros para familias afectadas por el sismo

Entre las prioridades están las familias que perdieron completamente sus viviendas y tienen entre sus integrantes personas con discapacidad, adultos mayores o niños.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) trabaja en la reubicación de familias cuyas viviendas resultaron afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, con el objetivo de garantizar que las nuevas construcciones se levanten en terrenos seguros y no en zonas vulnerables.

Al cumplirse un mes del movimiento sísmico, el ministro de Vivienda, Jaime A. Jované C., señaló que no se pueden reconstruir casas sobre fallas geológicas, áreas inundables o terrenos que representen riesgos para sus habitantes, por lo que será necesario corregir la ubicación de algunas viviendas.

Explicó que la institución coordina con los gobiernos locales para ofrecer alternativas de vivienda permanente a las familias que se encuentran en estas condiciones.

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Jované reconoció que todavía no se ha podido iniciar la construcción de todas las viviendas en las provincias afectadas, pero aseguró que la atención avanza de manera progresiva y que todos los casos reportados recibirán respuesta.

Entre las prioridades están las familias que perdieron completamente sus viviendas y tienen entre sus integrantes personas con discapacidad, adultos mayores o niños.

Como medida temporal, el Miviot contempla construir albergues en los propios terrenos de las familias damnificadas, siempre que las condiciones lo permitan. Estas estructuras contarán con servicios básicos de electricidad, agua potable y baño sanitario, mientras se gestiona la construcción de sus residencias permanentes.

La medida busca evitar que las familias pierdan la cercanía con sus pertenencias, animales y cultivos, mientras avanzan las soluciones habitacionales tras las afectaciones provocadas por el sismo.