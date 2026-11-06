MOP acondiciona espacio provisional para los bomberos de Santiago tras daños por sismo

Los trabajos del MOP incluyen la conformación y adecuación del terreno con maquinaria institucional, la utilización de material perfilado y el suministro de capa base para mejorar las condiciones de acceso al área.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su dirección regional en Veraguas, realiza trabajos de acondicionamiento en un terreno de la barriada Urracá, en Santiago, donde funcionará provisionalmente el Cuerpo de Bomberos, luego de los daños que sufrió su cuartel por el sismo del pasado 9 de octubre.

El espacio, cedido por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), alberga varios contenedores que servirán como instalaciones temporales para el personal bomberil mientras se atiende la situación de su sede principal.

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Los trabajos del MOP incluyen la conformación y adecuación del terreno con maquinaria institucional, la utilización de material perfilado y el suministro de capa base para mejorar las condiciones de acceso al área.

Humberto Della Togna, director regional del MOP en Veraguas, explicó que esta intervención forma parte del apoyo que brinda la institución al Cuerpo de Bomberos para facilitar la habilitación del espacio donde continuará prestando sus servicios.

Por su parte, el coronel Eduardo Chen, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá en la Zona Regional de Veraguas, agradeció la colaboración del MOP y destacó la importancia de contar con un área acondicionada para mantener las operaciones bomberiles mientras se resuelve la situación del cuartel afectado.