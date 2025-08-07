¡Te lo prometí! Mulino reitera inicio de la restauración integral de la iglesia San Felipe de Portobelo

El Monumental Histórico de Portobelo es un sitio de gran valor patrimonial, y su conservación es primordial para evitar el deterioro de sus estructuras, en especial la Capilla San Juan de Dios.

Panama/El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este jueves 7 de agosto mediante conferencia de prensa el inicio del proyecto de restauración integral de la iglesia San Felipe de Portobelo y la Capilla San Juan de Dios, ubicada en la Costa Arriba de Colón.

La iniciativa de esta obra busca preservar el patrimonio histórico, fortalecer el tejido social y dinamizar el turismo cultural, sostenible en Portobelo y toda la provincia de Colón.

“Te lo prometí, una promesa de campaña a un Cristo, si gano te hago tu capilla, te vamos a inaugurar pronto”, expresó el mandatario.

Cabe recordar que el contrato fue adjudicado al consorcio Unidos por el Nazareno de Portobelo, que será responsable del estudio, diseño, desarrollo de planos y ejecución de la obra, cuya inversión asciende a 12.2 millones de dólares y marca el inicio de una de las obras más esperadas por la población colonense.

El pasado 3 de agosto, la entrega oficial de la orden de proceder estuvo encabezada por la ministra de Cultura, Maruja Herrera.

La iniciativa responde a una promesa del presidente Mulino a la comunidad de Portobelo y cobra especial relevancia tras la reciente inscripción de la Ruta Colonial Transístmica de Panamá en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En su momento, el alto comisionado a cargo de la obra, Ricardo Gago Salinero, afirmó que liderar este proyecto es “un gran reto y compromiso con la comunidad de Portobelo”, destacando que muchas de las estructuras serán traídas desde España y que se trabajará con un equipo especializado local “para preservar cada trazo de su historia y de su fe”.

Su construcción se remonta a 1814, cuando reemplazó a un templo anterior que quedó en ruinas. La iglesia lleva el nombre de San Felipe Apóstol, patrono de la parroquia y de la comunidad. Desde entonces, se convirtió en el corazón espiritual de Portobelo, una población fundada en el siglo XVI que fue pieza clave del sistema comercial del Imperio español en el Caribe, ya que por su puerto pasaban las riquezas del Perú rumbo a España.

En el interior del templo se custodia la famosa imagen del Cristo Negro, tallada en madera y de origen aún debatido —algunos historiadores sostienen que llegó desde España, mientras que otros creen que fue elaborada en el istmo—. Cada 21 de octubre, miles de peregrinos de todo el país y del extranjero llegan a Portobelo para la fiesta del Cristo Negro, una de las mayores manifestaciones de religiosidad popular en Panamá.