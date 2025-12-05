Clima en Panamá: Temperaturas de hasta 33°C podrían registrarse este viernes, según Imhpa

Durante la mañana, se espera predominio de cielos con poca nubosidad en la mayor parte del país; sin embargo, se anticipan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias aisladas en la Comarca Guna Yala, Colón, Darién y Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una serie de chubascos aislados podrían registrarse este viernes de diciembre en sectores de la vertiente del Caribe y el oriente del Pacífico, según el pronóstico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Durante la mañana, se espera predominio de cielos con poca nubosidad en la mayor parte del país; sin embargo, se anticipan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias aisladas en la Comarca Guna Yala, Colón, Darién y Panamá.

Para horas de la tarde, se prevén aguaceros aislados en Darién, Panamá y Chiriquí, además de probabilidad de lluvias en sectores de la Comarca Guna Yala, Colón, Panamá Oeste y áreas de Veraguas.

En la noche, las precipitaciones se concentrarán en zonas de Chiriquí, Darién y el golfo de Chiriquí, mientras que en la Comarca Guna Yala, Colón y puntos de Veraguas podrían registrarse lluvias aisladas. Por otra parte, las temperaturas máximas oscilarán entre 24°C y 27°C en la Cordillera Central, y entre 29°C y 33°C para el resto del territorio nacional.

En cuanto a las condiciones de los vientos, en horas de la mañana se prevén vientos del noroeste a noreste con velocidades de hasta 25 km/h en el Caribe central y el golfo de Panamá, y vientos de hasta 15 km/h en la Comarca Guna Yala, Colón, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales. En el resto del país, el viento sería variable con velocidades inferiores a 15 km/h.

Durante la tarde y noche, en la vertiente del Caribe, se registrarán vientos del oeste a norte con intensidades de hasta 20 km/h, mientras que en el Pacífico se estiman vientos variables de igual magnitud.

Condiciones marítimas:

Caribe: Olas entre 0.7 y 1.4 metros de altura y periodos de 6 a 8 segundos.

Olas entre 0.7 y 1.4 metros de altura y periodos de 6 a 8 segundos. Pacífico: Olas entre 0.2 y 1.0 metros de altura con periodos de 11 a 16 segundos.

Por otra parte, los índices máximos oscilarán entre 7 y 10, lo que representa un nivel de riesgo alto a muy alto en el país.