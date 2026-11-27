Desde la provincia de Chiriquí, el mandatario se refirió al proceso de consulta por la mina de Donoso, la adquisición de equipo médico y las proyecciones económicas para 2027.

Chiriquí/El presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió preguntas sobre diversos, entre ellos el diálogo por la mina de Donoso, la disponibilidad de ambulancias y su próximo viaje a Inglaterra.

Sobre el tema minero, José Raúl Mulino indicó que "se le ha abierto la oportunidad a la población" para participar de manera vinculante y destacó las explicaciones dadas por el ministro de Comercio.

Además, respaldó el trabajo de la empresa contratada para conducir el proceso, asegurando que "es inobjetable desde todo punto de vista". También hizo un llamado para que en las próximas semanas o meses "todo el país opine y concurra a los distintos lugares donde ese procedimiento del Acuerdo de Escazú se vaya a dar".

En cuanto a su viaje a Inglaterra, José Raúl Mulino aseguró tener "muchísimas" expectativas y lo describió como "un viaje único en la historia" por el nivel de la agenda que sostendrá con altos funcionarios del gobierno británico y con entidades financieras y crediticias de ese país.

Según Mulino, en Inglaterra "miran con mucho apetito el clima para invertir y los negocios y las oportunidades de invertir y de financiar aquí en Panamá".

Al cierre de sus declaraciones, Mulino, al ser cuestionado sobre las perspectivas económicas del país, el presidente afirmó que existen buenas proyecciones y sostuvo: "Todas, todas, vamos a volar en el 2027, créame".

Consultado sobre la falta de ambulancias tras el traslado de un paciente en hamaca cerca del hospital Nicolás Solano, el mandatario señaló que "no podemos tener una ambulancia al lado de cada enfermo", aunque afirmó que mantienen un programa continuo de "ir adquiriendo ambulancia y equipo médico para todas nuestras entidades".