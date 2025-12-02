Naviferia: Miles madrugan en Pan de Azúcar para comprar la caja navideña, pero la venta será las próximas semanas

Durante un enlace telefónico, Murillo explicó que muchas personas acudieron al lugar por confusión en las fechas, creyendo que este martes se vendería la caja navideña en San Miguelito, cuando en realidad las naviferias actualmente activas se desarrollan en Herrera, Los Santos y Chiriquí.

Tras la concentración de cientos de personas desde la madrugada de este martes en los silos de Pan de Azúcar, en San Miguelito, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, aclaró que hoy no se está realizando la venta de la caja navideña en este punto, y que la naviferia en la ciudad capital se desarrollará del 15 al 19 de diciembre.

Durante un enlace telefónico, Murillo explicó que muchas personas acudieron al lugar por confusión en las fechas, creyendo que este martes se vendería la caja navideña en San Miguelito, cuando en realidad las naviferias actualmente activas se desarrollan en Herrera, Los Santos y Chiriquí.

El evento en San Miguelito va a ser entre el 15 y el 19 de diciembre. Esa información fue difundida en medios y en nuestras redes. No comprendemos por qué la gente se abarrotó hoy sin tener la fecha concreta”, señaló el director del IMA.

Murillo recalcó que la venta de la caja navideña no está disponible hoy en San Miguelito, ni tampoco en San Antonio ni en La Chorrera, donde también se han reportado largas filas.

“Hoy no hay venta de la caja navideña en estos puntos. Lo que sí está funcionando son las tiendas permanentes, pero con personal reducido, porque la mayoría de nuestros funcionarios está desplegada en el interior del país atendiendo las naviferias”, explicó.

Logística especial y personal movilizado al interior

El director del IMA detalló que, para la venta en la ciudad capital, se requiere un operativo masivo de personal y logística, similar al de años anteriores, cuando en los silos se llegó a atender a más de 22 mil personas en solo tres horas.

“Para estas jornadas se movilizan más de 200 funcionarios desde las 2:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., entre auditoría de camiones, llenado de tinas, cajas, personal de cobro y control”, indicó.

Añadió que, aunque el IMA publicó un cronograma especial de apertura de tiendas durante la temporada navideña, la capacidad operativa es limitada debido al despliegue nacional que exige la venta de las canastas.

Reiteran llamado a no hacer filas innecesarias

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que no acuda antes de tiempo a San Miguelito, San Antonio o La Chorrera con la expectativa de comprar la caja navideña, ya que la venta en la ciudad inicia oficialmente el 15 de diciembre.

“Pedimos a la población que preste atención a las fechas. La caja cuesta 15 dólares y estará disponible en su debido momento. Hoy solo se están vendiendo productos regulares en las tiendas permanentes”, reiteró el director.

Mientras tanto, las naviferias continúan desarrollándose de forma simultánea en distintas provincias del país, con aperturas incluso desde las 4:00 de la madrugada, para atender a las personas que llegaron desde horas de la noche.