Oficinas del Municipio de Panamá cerrarán desde el mediodía del 2 de abril por Semana Santa

Aquellas dependencias municipales que, por la naturaleza de sus funciones, deban mantenerse operativas, continuarán brindando sus servicios de manera regular para garantizar la atención a la ciudadanía.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las oficinas administrativas del Municipio de Panamá suspenderán la atención al público el jueves 2 de abril de 2026 a partir de las 12:00 del mediodía, como parte de las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional con motivo de la conmemoración de la Semana Santa.

La medida fue comunicada por la Alcaldía de Panamá, que detalló que el cierre responde al Decreto Ejecutivo No. 9 del 20 de marzo de 2026.

Según el comunicado, las oficinas retomarán sus funciones en horario regular posteriormente, conforme al calendario oficial establecido.

No obstante, se informó que aquellas dependencias municipales que, por la naturaleza de sus funciones, deban mantenerse operativas, continuarán brindando sus servicios de manera regular para garantizar la atención a la ciudadanía.

La Alcaldía recordó que esta disposición forma parte de una medida de alcance nacional emitida por el Gobierno, que ordena el cierre de las oficinas públicas, tanto nacionales como municipales, en todo el territorio a partir del mediodía de ese jueves.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias ante la suspensión parcial de labores, al tiempo que desearon una Semana Santa en paz, reflexión y unión familiar.

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