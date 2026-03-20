Semana Santa 2026: Oficinas públicas cerrarán desde el mediodía del 2 de abril

Panamá/El Gobierno Nacional ordenó el cierre de las oficinas públicas en todo el país a partir del mediodía del jueves 2 de abril, como parte de las medidas adoptadas para la conmemoración de la Semana Santa, según establece el Decreto Ejecutivo No. 9 firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y publicado hoy en la Gaceta Oficial.

La disposición aplica a las oficinas públicas nacionales y municipales, con el objetivo de permitir que los servidores públicos participen en las actividades religiosas propias de esta fecha.

En el documento se indica que la medida responde a la importancia de esta celebración para la población panameña.

La conmemoración anual de la Semana Santa constituye una de las celebraciones más importantes del cristianismo, el cual es practicado por la mayoría de la población panameña”, se lee en el decreto.

No obstante, el decreto contempla excepciones para aquellas instituciones que, por la naturaleza de sus servicios, deben mantenerse operativas.

Entre ellas se encuentran entidades como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, hospitales, clínicas, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Policía Nacional, el Metro de Panamá, la Autoridad del Tránsito, así como otras instituciones vinculadas a servicios esenciales y al funcionamiento del Estado.

El documento también establece que aquellas dependencias que deban laborar de manera ininterrumpida podrán acogerse a sus propios esquemas y normativas internas. Además, se precisa que las instituciones bancarias se regirán por lo dispuesto en la normativa correspondiente de la Superintendencia de Bancos.

En cuanto a los procedimientos administrativos, se dispuso la suspensión de los términos legales durante ese día. “Durante el jueves 2 de abril de 2026, se suspenden los términos en los procedimientos administrativos”, señala el decreto, en concordancia con lo establecido en la Ley 38 de 2000.

La medida no aplica a la Autoridad del Canal de Panamá, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. El decreto comenzará a regir a partir de su promulgación.