Organizaciones que rechazan la minería realizan vigilia en la Cinta Costera

Ciudad de Panamá, Panamá/Varias organizaciones de la sociedad civil se congregaron este domingo 23 de marzo en la Cinta Costera, como parte de una vigilia contra la minería.

Rechazan la actividad minera metálica en Panamá.

En esta jornada estaban convocando las organizaciones: "Panamá vale más sin minería", "Sal de las redes", "Adopta Bosques" y "Ya es ya".

Alibel Pizarro, vocera, dijo que es “una vigilia para la defensa del agua y una de las principales agresiones que vemos en nuestro país al agua es la minería”.

“Entonces estamos aquí demostrando que no somos cinco gatos, como ha dicho el presidente, sino que somos un pueblo consciente, que sabemos lo que estamos diciendo, que queremos que se respete el estado de derecho”, acotó.

“Vigilia por nuestra agua, Panamá no es un país minero” es el lema de esta vigilia.

La semana pasada, en su conferencia de prensa, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo que avanzará en el segundo tema de su agenda: el estatus legal de la empresa Cobre Panamá.

Ya la empresa anunció que instruyó a su equipo legal a reunirse con el Gobierno para suspender las seis o siete demandas de arbitrajes que había interpuesto tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La suspensión de estos arbitrajes fue una de las condiciones que puso el Gobierno para retomar la conversación sobre el futuro de la mina. Sin embargo, en su habitual conferencia matutina de este jueves 20 de marzo, Mulino aseguró que "no han sido notificados de esa suspensión" y hasta que no sean "notificados no habrá conversaciones formales".

Tras 15 meses de cierre; ¿Cuál es el estado de la mina de cobre en Donoso?

No obstante, el mandatario detalló que a partir de este lunes 24 de marzo tendrá la primera reunión con su equipo de gobierno, que guarda relación con este tema, siendo uno de los principales el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que en el pasado negoció el contrato en nombre de Panamá.

En esa primera reunión, Mulino detalló que se abordará de manera más concreta "algunas ideas que hemos venido esbozando en el tiempo con relación al tema mina".

Mulino, autorizó la salida del concentrado de cobre que quedó en las bodegas de Cobre Panamá.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró de manera unánime, el 28 de noviembre de 2023, la inconstitucionalidad de la Ley 406 que establecía el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Con información de Luis Alberto Jiménez