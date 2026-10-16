Panamá libera moscas estériles para combatir la plaga de la mosca del Mediterráneo

La estrategia contempla la suelta de insectos estériles junto con medidas de vigilancia y control fitosanitario para reducir la presencia de la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) en zonas estratégicas de Chiriquí.

Panamá inició la liberación masiva de moscas estériles para combatir la mosca del Mediterráneo, una plaga que amenaza la producción de frutas y vegetales. La primera jornada se realizó en la comunidad de Mameyes, en Potrerillos Arriba, provincia de Chiriquí, como parte de una estrategia para reducir la población de este insecto y proteger las áreas productivas.

El acto fue encabezado por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, junto al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quienes destacaron que esta iniciativa representa un avance en el fortalecimiento de la sanidad vegetal del país.

El proyecto utiliza la Técnica del Insecto Estéril (TIE), un método de control biológico que consiste en liberar machos esterilizados para que se apareen con hembras silvestres sin producir descendencia. De esta manera, se busca disminuir progresivamente la población de la plaga.

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¿Cómo funciona la técnica de las moscas estériles?

Las moscas utilizadas en esta primera liberación proceden de Guatemala. Sus pupas fueron trasladadas a Potrerillos, donde recibieron el tratamiento correspondiente antes de ser liberadas.

La estrategia contempla la suelta de insectos estériles junto con medidas de vigilancia y control fitosanitario para reducir la presencia de la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) en zonas estratégicas de Chiriquí.

Según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), la aplicación de esta técnica busca disminuir las pérdidas económicas de los productores, proteger la producción hortofrutícola y reducir la dependencia del uso de plaguicidas.

Linares señaló que la puesta en marcha del proyecto requirió meses de preparación, coordinación y fortalecimiento de las capacidades técnicas de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

El personal recibió capacitación especializada en identificación, monitoreo y manejo de insectos estériles. La iniciativa también cuenta con el respaldo de organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Asimismo, se destacó la cooperación de los gobiernos de México y Guatemala, incluido el programa Moscamed, cuyos conocimientos técnicos contribuyeron a la preparación de esta estrategia.

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Buscan abrir oportunidades en mercados internacionales

Además de reducir la presencia de la plaga, el proyecto busca mejorar las condiciones fitosanitarias de las áreas productivas y fortalecer la competitividad de los agricultores panameños.

El Mida indicó que el control de la mosca del Mediterráneo puede contribuir al cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos por mercados internacionales, incluido el de Estados Unidos, y favorecer nuevas oportunidades comerciales para los productores de frutas y vegetales.

Con esta primera liberación, las autoridades buscan avanzar hacia una agricultura más moderna y sostenible, mediante el uso de tecnología y herramientas de control biológico para proteger los cultivos y fortalecer el sector agropecuario nacional.

En la actividad también participaron Jeyson Ortega, director regional del Mida en Chiriquí; Emmeris Quintero, director nacional de Sanidad Vegetal; José Ponciano, del programa Moscamed de Guatemala, y representantes de organismos internacionales y autoridades locales.