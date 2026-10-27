Panamá Norte: Aprehenden a 19 personas por venta de drogas y entrega a domicilio de dulces ilícitos

La Procuraduría de la Nación desarticuló una red de microtráfico que operaba en Chilibre, Caimitillo, Alcalde Díaz y Las Cumbres con servicios de delivery.

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación informó sobre la captura de 19 personas vinculadas a una red dedicada a la venta de drogas y al narcomenudeo en distintos sectores del norte de la capital.

El operativo, denominado Operación Panamá Norte Seguro 2, fue liderado por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Las diligencias de allanamiento se desplegaron de manera simultánea en puntos estratégicos de Chilibre, Caimitillo, Alcalde Díaz y Las Cumbres, zonas donde las investigaciones previas alertaban sobre la presencia de estructuras dedicadas a la posesión y comercialización de sustancias ilícitas.

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Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron sustancias ilícitas, dinero en efectivo, municiones y teléfonos celulares.

Entre los aprehendidos por microtráfico figuran conductores de transporte selectivo y otros sospechosos que, de acuerdo con los reportes oficiales, utilizaban un método inusual: preparar dulces con sustancias ilícitas para distribuirlos mediante entrega a domicilio.

En las próximas horas, los 19 detenidos serán puestos a disposición de un Tribunal de Garantías. En la audiencia correspondiente, el Ministerio Público solicitará la legalización de los arrestos, la formulación de cargos y la imposición de las medidas cautelares pertinentes mientras avanzan las investigaciones judiciales.