La Chorrera se une a la 'Caminata por la Paz' con participación de instituciones y comunidad

La Chorrera, Panamá Oeste/Con el objetivo de promover la convivencia pacífica y prevenir la violencia en la provincia de Panamá Oeste, se llevó a cabo en La Chorrera la "Caminata por la Paz", una iniciativa respaldada por diversas instituciones estatales, organizaciones y la comunidad local.

El alcalde del distrito, Eloy Chong, destacó que la actividad busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la paz y la tolerancia en los hogares y la sociedad. Manifestó que la Alcaldía de La Chorrera apoya esta iniciativa porque se busca un distrito libre de violencia.

De igual forma, indicó que en las mismas participaron diversas instituciones como el Meduca, Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), universidades, además del pueblo que se ha sumado de manera entusiasta.

Uno de los participantes señaló que la marcha también conmemora el Día Internacional de la Paz. A su vez, señaló que se busca hacer un llamado de atención sobre la violencia que afecta a la provincia y recordar que la paz empieza en la convivencia diaria. Por su parte, otra de las asistentes, resaltó la importancia de llevar este mensaje a los hogares, las escuelas y los espacios laborales.

La Caminata por la Paz se desarrolló con una variada participación de estudiantes, funcionarios y ciudadanos, quienes recorrieron las calles del distrito portando mensajes y consignas a favor de la tolerancia y la no violencia.

Día Internacional de la Paz

El Día Internacional de la Paz se conmemora cada 21 de septiembre, tras haber sido establecido en 1981 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una jornada dedicada a fortalecer los ideales de paz en todas las naciones y pueblos del mundo.

La fecha busca fomentar el cese de conflictos, la no violencia y el respeto a los derechos humanos, así como promover valores como la tolerancia, la solidaridad y la convivencia pacífica. En 2001, la ONU lo declaró oficialmente como un día de no violencia y alto al fuego, reforzando su carácter simbólico y práctico frente a las realidades de los conflictos armados y la violencia social.

Con información de Yiniva Caballero