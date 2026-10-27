MIDA evalúa arrozales en Arenas y Zuay por el sismo e inundaciones

Las inspecciones permitirán determinar la situación de las parcelas y coordinar asistencia técnica. El ministerio aseguró que el abastecimiento nacional de arroz está garantizado hasta abril de 2027.

Veraguas./Las parcelas de arroz de los sectores de Arenas y Zuay, en Veraguas, son inspeccionadas por técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para determinar su condición tras el reciente sismo y las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.

Los recorridos están a cargo del personal de las agencias de Mariato y Arenas, con atención a las zonas donde se registró el desbordamiento del río Zuay a causa de las precipitaciones.

Durante las visitas, los técnicos levantan informes sobre la situación de las fincas para coordinar acciones de apoyo y asistencia técnica a los productores.

Las evaluaciones continúan. En el reporte divulgado este martes 27 de octubre, el MIDA no precisó cuántas hectáreas o productores presentan afectaciones ni cuantificó posibles pérdidas.

Abastecimiento hasta abril de 2027

Sobre la disponibilidad del grano, el ministerio señaló que, según el ciclo agrícola 2025-2026, el abastecimiento de arroz en el país se encuentra garantizado hasta abril de 2027.