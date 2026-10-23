Ministro Ábrego anuncia licitación para comprar más motocicletas y reforzar patrullajes

Ábrego explicó que las autoridades han comenzado a reforzar la vigilancia en sectores comerciales y vías concurridas, en medio de la preocupación por los ataques registrados a plena luz del día.

Veraguas./El Ministerio de Seguridad Pública prepara una licitación para adquirir más motocicletas y dar mayor movilidad a las rondas policiales que actualmente se realizan a pie, anunció el titular de la cartera, Frank Ábrego, por los recientes hechos violentos registrados en la ciudad capital.

Estamos en la promulgación de una licitación que vamos a hacer para la compra de más motocicletas precisamente para darle más movilidad a las rondas policiales que hoy día lo hacen a pie”, expresó en declaraciones a TVN Noticias desde Herrera.

El ministro no precisó la cantidad de motocicletas que se adquirirán ni el monto de la compra.

Ábrego explicó que las autoridades han comenzado a reforzar la vigilancia en sectores comerciales y vías concurridas, en medio de la preocupación por los ataques registrados a plena luz del día.

“Hemos empezado a reforzar en las áreas comerciales, en las vías que se transitan a determinadas horas”, manifestó. También mencionó los congestionamientos entre Albrook y Tinajitas como parte de las dificultades de movilidad en la capital.

Cámaras permitieron ubicar vehículos y realizar detenciones

Sobre las investigaciones de los homicidios, el ministro aseguró que las cámaras de vigilancia han permitido identificar vehículos y detener a personas relacionadas con estos hechos.

En base a las cámaras hemos podido ubicar la mayoría de los vehículos y detener a las personas que eran los propietarios, que al final estaban involucrados de alguna forma en estos homicidios”, sostuvo.

Añadió que se mantienen reuniones para abordar el desarrollo de la videovigilancia en el país.

“Realmente ayer tuvimos otra reunión precisamente para hablar del desarrollo del sistema de cámaras a nivel nacional y estamos en esa tarea”, señaló.

Consultado sobre el doble homicidio en Perejil, explicó que la Dirección de Investigación Judicial, en colaboración con el Ministerio Público, inició la búsqueda de información a través de las cámaras de la ciudad. Indicó que se han ubicado vehículos y que en otros casos ya se han producido detenciones.

Sobre los posibles motivos de los hechos violentos, expresó que “entendemos que son rencillas delincuenciales entre las bandas”. Además, se refirió a una presunta tumba de droga en Albrook y aseguró que todos los involucrados en ese caso están detenidos a órdenes del Ministerio Público.

Ayuda a las familias afectadas por el terremoto

Durante su recorrido por Azuero, Ábrego también destacó la participación de la Fuerza Pública en la asistencia humanitaria desde el primer día de la emergencia.

Explicó que los estamentos de seguridad han trasladado ayuda por vía aérea, terrestre y marítima, apoyado la preparación y distribución de bolsas de alimentos y brindado atención mediante personal paramédico, mientras mantienen las labores de seguridad pública.

El ministro agregó que también organizan actividades para los niños en las comunidades afectadas.

“Hoy día estamos abocados a la tarea de organizar eventos en las distintas comunidades, precisamente para la distracción de los niños que han sido los más afectados”, manifestó.

Con información de Yami Rivas.