Proyecto de mercado público en Changuinola continúa paralizado por conflicto legal sobre el terreno.

La construcción, a cargo de la Cadena de Frío, no ha avanzado debido a conflictos legales vinculados con la propiedad del terreno, lo que ha impedido dar continuidad al proyecto.

Changuinola, Bocas del Toro/El debate sobre el futuro del inconcluso proyecto del mercado público de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, continúa generando tensiones en el Consejo Municipal, donde las autoridades analizan las consecuencias de la paralización de la obra, detenida desde 2024 pese a que se había otorgado el orden de proceder.

La construcción, a cargo de la Cadena de Frío, no ha avanzado debido a conflictos legales vinculados con la propiedad del terreno, lo que ha impedido dar continuidad al proyecto.

Durante la reciente sesión del Consejo, representantes explicaron que el desacuerdo surgió luego de que no se aceptara una modificación al acto administrativo relacionado con la donación inicial del terreno a Merca Panamá.

Te podría interesar: Personas con discapacidad visual alcanzan la cima del Cerro Peñón del Norte en una jornada de inclusión

Según lo expuesto, esa donación incluía una superficie sin valor registral claro, cuando el municipio solo es propietario de 1,013 metros cuadrados, área que pretendía ser ajustada para permitir el reinicio del proyecto.

El proyecto es visto como una necesidad urgente para el distrito y, en general, para Bocas del Toro. Sectores productivos aseguran que se requiere una infraestructura adecuada para la comercialización agrícola.

Productores y comerciantes han reiterado su inconformidad y exigen una respuesta definitiva por parte de las autoridades, pues consideran que este mercado resultaría esencial para mejorar las condiciones laborales, fortalecer el comercio local y brindar un mejor servicio a los consumidores.

Con información de Nixon Miranda