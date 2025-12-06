Personas con discapacidad visual alcanzan la cima del Cerro Peñón del Norte en una jornada de inclusión

La caminata forma parte de un programa que promueve experiencias seguras de senderismo para personas con discapacidad visua.

En una inspiradora muestra de superación, inclusión y trabajo en equipo, un grupo de personas con discapacidad visual conquistó este fin de semana la cima del Cerro Peñón del Norte, cumpliendo un nuevo objetivo dentro de su programa de actividades al aire libre organizado por Trekking Panamá.

La expedición se realizó como parte de las conmemoraciones del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado cada 3 de diciembre, una fecha que destaca la importancia de garantizar la participación plena y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad.

“Como organización realizamos actividades en diferentes senderos del territorio nacional, desde Los Quetzales, el volcán Barú, el Turega, Penonomé, y ahora estamos aquí”, expresó uno de los participantes.

Para otros, la experiencia significó un reto profundamente personal. “Esta es la tercera vez que hago senderismo con Trekking Panamá. Siempre es desafiante, pero muy bonito, porque lograrlo te deja una satisfacción enorme”, compartió otro miembro del grupo.

La iniciativa también busca enviar un mensaje claro: la inclusión es posible cuando existen oportunidades reales. “Queremos que vean que las personas con discapacidad también pueden salir y participar en cualquier actividad que realiza el resto de la sociedad”, expresó uno de los excursionistas.

Los guías voluntarios destacaron el impacto transformador de la jornada. “Ha sido maravilloso acompañarlos; la inclusión depende también de nosotros”, comentó uno de ellos. Otro añadió que la experiencia fue “una oportunidad de aprendizaje” y de entender que “no hay limitantes para el cuerpo humano”.

La caminata forma parte de un programa que promueve experiencias seguras de senderismo para personas con discapacidad visual, permitiéndoles disfrutar de la naturaleza con el apoyo de guías capacitados. La iniciativa busca fortalecer su independencia, fomentar el autocuidado y crear espacios donde la igualdad sea una realidad.