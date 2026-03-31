Quemas descontroladas afectan cultivos y sistemas de riego en Coclé

Productores de cebolla, ají y tomate han visto cómo las llamas alcanzan sus terrenos, dañando las tuberías utilizadas para el riego, lo que compromete la producción y obliga a invertir nuevamente en estos sistemas para poder continuar con la siembra.

Coclé./Las quemas descontroladas en la provincia de Coclé están dejando una estela de afectaciones que ya no solo impactan la flora y fauna en sus seis distritos, sino también a los productores agrícolas, quienes ahora enfrentan pérdidas en sus cultivos y en sus sistemas de riego.

Productores de cebolla, ají y tomate han visto cómo las llamas alcanzan sus terrenos, dañando las tuberías utilizadas para el riego, lo que compromete la producción y obliga a invertir nuevamente en estos sistemas para poder continuar con la siembra.

“Este año en el área de Margaría ha habido una gran cantidad de hectáreas quemadas, que ha afectado al señor Ada; han quemado más de 300 tubos y su cebolla fue quemada, a sabiendas de que ya estaban golpeadas por el clima”, relató Miriam Chiari, productora de cebolla, ají y maíz.

La situación se agrava debido a que muchas de estas propiedades no cuentan con seguros que cubran incendios o sequías, lo que deja a los productores sin respaldo ante este tipo de emergencias. A esto se suma el alto costo de los insumos agrícolas, lo que dificulta aún más la recuperación de las pérdidas.

“Sí se ha dado mucho incendio, pero es la primera vez que afecta a un productor de cebolla a esta magnitud”, agregó la productora, quien también hizo un llamado a la población a tomar conciencia sobre las consecuencias de estas prácticas.

El panorama se complica aún más con la disminución del caudal del río Caño, lo que ya venía afectando la actividad agrícola en la zona. Ahora, con los daños a las tuberías de riego provocados por las quemas, los productores enfrentan un doble desafío para mantener sus cultivos.

Ante esta situación, reiteran el llamado a evitar las quemas sin control y a proteger las áreas productivas, fundamentales para el sustento de muchas familias en la provincia.

Con información de Nathali Reyes.