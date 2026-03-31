Exrepresentante de David, Jorge Montenegro, pasa a arresto domiciliario tras revisión de medida

La Fiscalía presentó recurso de apelación contra la decisión, el cual será evaluado el próximo 8 de abril.

David, Chiriquí/El Órgano Judicial modificó la medida cautelar contra el exrepresentante de David, Jorge Montenegro Vallarino, quien ahora deberá cumplir arresto domiciliario y no podrá salir de la provincia de Chiriquí, en medio de la investigación que enfrenta por presunto peculado agravado en perjuicio del Estado por 4.4 millones de dólares.

La decisión se dio luego de más de tres horas de audiencia, en la que la defensa solicitó la revisión de la medida previamente impuesta, argumentando el deterioro en la condición de salud del imputado.

“Se solicitó la revisión de una medida cautelar; la defensa logró incorporar medios probatorios sobre la condición de salud de Jorge Montenegro Vallarino; en efecto, el juez de garantías de escuchar decidió entregar una medida cautelar de arresto domiciliario”, dijo uno de sus abogados.

Con esta decisión, Montenegro Vallarino deberá permanecer en su residencia, con la restricción de no abandonar la provincia, aunque se le permite acudir a centros de salud. Otro de sus abogados, Carlos Carrillo, indicó que el cambio responde a la necesidad de proteger su integridad. “En estos tres meses la salud de Montenegro Vallarino se había deteriorado, por lo que se buscó cuidarle la integridad física y de salud, en el cumplimiento de un derecho humano”, dijo.

La Fiscalía no quiso dar declaraciones, pero presentó recurso de apelación contra la decisión, el cual será evaluado el próximo 8 de abril.

Cabe señalar que por este mismo proceso también fue imputado el tesorero de la junta comunal de David cabecera, Giovanni Estrada, por el delito de peculado agravado. El Tribunal le impuso la medida de arresto domiciliario mientras se desarrolla el periodo de investigación establecido en seis meses.

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