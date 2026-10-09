Temblor en Panamá: Alcalde de Mariato confirma daños en la carretera hacia Torio y comunidades incomunicadas

Además de los daños en la carretera, el alcalde reportó afectaciones materiales y el colapso de viviendas, aunque no precisó cuántas. Al momento de la entrevista, indicó que no tenía reportes de fallecidos.

Mariato, Veraguas/Los daños en la carretera tras el temblor registrado este viernes 9 de octubre impiden el acceso a varias comunidades de Mariato, en la provincia de Veraguas, según confirmó el alcalde Ángel Batista.

En una entrevista telefónica con TVN Noticias, Batista explicó que la vía se partió en tres pedazos, con afectaciones en Malena y Quebro, y que también se interrumpió el suministro eléctrico.

“La carretera se partió en tres sectores, en Malena, en Quebro, o sea, ya no se puede transitar”, expresó.

Consultado sobre las imágenes de una carretera hacia Torio, que mostraban graves daños, el alcalde confirmó que correspondían a la situación que enfrenta el distrito.

“Está intransitable, es cierto, las imágenes son verídicas”, señaló. Batista advirtió que las fracturas en la vía dificultan llegar a las comunidades de Arenas, Quebro y Cacao. “La calle está partida en varios sectores”, manifestó.

Además de los daños en la carretera, el alcalde reportó afectaciones materiales y el colapso de viviendas, aunque no precisó cuántas. Al momento de la entrevista, indicó que no tenía reportes de fallecidos.

Ante la interrupción del acceso terrestre y las afectaciones en las comunidades, Batista pidió apoyo al Gobierno.

“Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda de parte del gobierno”, expresó.