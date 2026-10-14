Temblor en Panamá| Minsa prevé restablecer servicios del Hospital Aquilino Tejeira entre hoy y mañana

Al momento del reporte, las salas de emergencias y de parto estaban habilitadas dentro del hospital, mientras otros pacientes permanecían en carpas y módulos climatizados instalados en el exterior.

Penonomé, Coclé/El Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, provincia de Coclé, podría recuperar la normalidad de sus servicios entre este miércoles 14 y jueves 15 de octubre, según el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien recorrió las instalaciones tras las afectaciones del sismo del pasado viernes.

Espero que en el día de hoy o mañana ya se retorne otra vez a la normalidad”, expresó el ministro después de conversar con el personal técnico, médico y administrativo.

Al momento del reporte, las salas de emergencias y de parto estaban habilitadas dentro del hospital, mientras otros pacientes permanecían en carpas y módulos climatizados instalados en el exterior.

Boyd aseguró que la instalación es segura y que continuará funcionando mientras se concluye el nuevo hospital. También señaló que conversará con los contratistas para evaluar la posibilidad de adelantar su apertura.

Regreso gradual a las salas

El director médico de ese hospital, Yavier Gordón, explicó que las evaluaciones realizadas por ingenieros del Comando Sur, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Dirección de Infraestructura del Minsa determinaron que las afectaciones estructurales del edificio fueron muy leves.

Hoy el ministro en su visita acá localmente nos dio el informe por escrito de la dirección de infraestructura”, señaló.

La recuperación también contempla la revisión de elementos no estructurales, como cielorrasos, ductos y lámparas, que podrían desprenderse durante las réplicas, así como la verificación de los equipos médicos.

Los proveedores han participado en la revisión de los equipos de rayos X para garantizar un retorno seguro. Según el director, el hospital ya recuperó el servicio de radiología y este miércoles incorporó el laboratorio.

El traslado de los pacientes desde los módulos hacia las salas de hospitalización se realizará por bloques, conforme se habiliten las áreas.

“Los pacientes que están en estos modulares, que no son las mejores condiciones, aunque esté climatizado”, expresó el director al explicar la necesidad de que regresen a las instalaciones hospitalarias.

Con información de Luis Alberto Jiménez.