Tour Firmeza reúne a estamentos de seguridad y comunidad en Chiriquí.

David, Chiriquí/La ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, fue escenario este fin de semana del Tour Firmeza, una jornada organizada por los estamentos de seguridad que reunió a distintas instituciones y a la comunidad en un ambiente festivo y de integración.

El evento, desarrollado en el Federal Mall, contó con la participación del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Migración, el 911 y la Policía Nacional. Además de promover la cooperación entre las distintas entidades, la actividad tuvo como objetivo recaudar fondos para programas de responsabilidad social que estas instituciones realizan en sus áreas operativas.

Desde temprano, los asistentes disfrutaron de una variada agenda que incluyó zumba, desfiles, presentaciones folclóricas, bandas estudiantiles, música típica y actividades recreativas para toda la familia. La oferta también contempló inflables, exhibiciones de motocicletas, bicicletas, presentaciones artísticas y un sancocho comunitario.

Los participantes destacaron el ambiente familiar de la jornada, expresando que todo les había gustado. Destacaron que es una actividad que debería repetirse más seguido en la provincia.

Por su parte, Luis Miranda, otro de los asistentes, resaltó el valor de acercar a la ciudadanía a las instituciones de seguridad, manifestando que este tipo de eventos permite que la comunidad conozca más de cerca el trabajo que realizan estas entidades. Agregó que es importante para fortalecer la confianza y la integración.

Los organizadores coincidieron en que el Tour Firmeza busca estrechar la relación entre las fuerzas de seguridad y la población, bajo un enfoque de trabajo conjunto.

La jornada culminó en horas de la tarde tras una serie de presentaciones culturales que dejaron en evidencia la buena respuesta del público y la disposición de repetir actividades de este tipo en la provincia de Chiriquí

Con información de Demetrio Ábrego