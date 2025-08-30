Padres denuncian problemas de salud en escuela de Boquerón por presencia de murciélagos

De acuerdo con testimonios de padres, algunos estudiantes presentan síntomas respiratorios frecuentes que inicialmente se confunden con resfriados, pero que podrían estar relacionados con la exposición constante a los excrementos de estos animales.

Chiriquí/Padres de familia y docentes de la escuela primaria Miguel Peregrino Sánchez, en Bágala, distrito de Boquerón, denunciaron que la acumulación de guano de murciélagos en varios salones de clases ha comenzado a provocar problemas de salud en la comunidad educativa.

De acuerdo con testimonios de padres, algunos estudiantes presentan síntomas respiratorios frecuentes que inicialmente se confunden con resfriados, pero que podrían estar relacionados con la exposición constante a los excrementos de estos animales. Una madre de familia aseguró a este medio que incluso se han registrado casos de docentes afectados con tos persistente y complicaciones más graves.

Añadió que un docente ya tuvo que ser hospitalizado y varios más presentan síntomas. Indicó que también hay un número elevado de niños con gripe en este colegio ubicado en la provincia de Chiriquí. Los padres han solicitado a las autoridades una solución urgente, señalando que no se trata de un solo salón afectado, sino de todo un pabellón, lo que expone a estudiantes, maestros y personal administrativo.

Manifestaron que la situación es preocupante porque no es un problema reciente dado que, con el tiempo, se agrava y afecta a toda la comunidad educativa. Solicitaron se dé prioridad a este tema y se realicen trabajos de limpieza inmediatos.

La directora del plantel confirmó que ya se iniciaron gestiones para una licitación excepcional que permitirá realizar una limpieza general de toda la escuela, utilizando fondos del FECE.

Explicó que la idea es aprovechar los recursos disponibles y garantizar no solo la limpieza de los salones más afectados, sino de todo el plantel. Además, se busca implementar medidas que impidan la entrada de murciélagos a las estructuras.

La acumulación de guano no solo afecta la infraestructura escolar, sino que también representa un riesgo para la salud, ya que puede provocar infecciones respiratorias y alergias.

Los padres de familia reiteraron el llamado a que estos trabajos se realicen con rapidez, antes de que se registren más casos de complicaciones médicas entre los niños y docentes.

Con información de Demetrio Ábrego