Deuda de más de $9 mil en pensión alimenticia desde 2016 lleva a un hombre a prisión preventiva en La Chorrera

La Chorrera, Panamá Oeste/La Sección Especializada de Familia de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste confirmó que a un hombre de 31 años se le decretó la detención provisional luego de incumplir con las medidas impuestas por el Tribunal de Garantías por el delito de incumplimiento de deberes familiares.

El procesado mantenía desde agosto de 2024 la medida cautelar de reporte periódico los días 2 de cada mes, pero según la Fiscalía, incumplió con esta obligación, lo que motivó al juez a sustituir la medida por su detención.

De acuerdo con los registros judiciales, el caso se remonta a 2016 en el distrito de La Chorrera, cuando el hombre dejó de cumplir con la obligación legal de suministrar alimentos a sus hijos menores de edad, acumulando una deuda en concepto de pensión alimenticia que asciende a 9,836 dólares.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos de convicción que demostraron el incumplimiento del ciudadano, lo que llevó al Tribunal de Garantías a ordenar la detención.

Contexto legal en Panamá

En Panamá, el Código Penal tipifica como delito el incumplimiento de deberes familiares, que incluye la omisión de pagar la pensión alimenticia fijada por un juez.

La legislación establece que cuando una persona acumula morosidad y no cumple con las medidas alternas impuestas por el tribunal, como el reporte periódico o el pago parcial de la deuda, el juez puede ordenar su detención provisional o arresto como medida coercitiva.

La pensión alimenticia en Panamá es un derecho de los hijos y una obligación de los padres, y cubre necesidades básicas como alimentación, educación, salud y vivienda.