Residentes de Pixvae piden atención de salud, electricidad y agua potable

Durante la visita del secretario de Metas, José Ramón Icaza, los moradores solicitaron una enfermera y suministro eléctrico las 24 horas. Comercios, hostales y restaurantes mantienen sus puertas abiertas a la espera de turistas.

Las Palmas, Veraguas./La puesta en funcionamiento del puesto de salud, el acceso a electricidad y el suministro de agua potable son las principales peticiones de los residentes de Pixvae, una comunidad costera del distrito de Las Palmas, en Veraguas, que recibió la visita del secretario de Metas, José Ramón Icaza, durante un recorrido para evaluar las condiciones tras el sismo y los oleajes.

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Los moradores aprovecharon el encuentro para plantear necesidades relacionadas con los servicios básicos y pedir apoyo para la llegada de visitantes.

Solicitamos varias peticiones; entre esas está el nombramiento de una enfermera para el centro de salud”, expresó Simón De Gracia, residente de la comunidad.

También solicitaron el tendido eléctrico para contar con luz las 24 horas, además de acceso a agua potable.

Comercios abiertos a la espera de turistas

Durante el recorrido, el secretario de Metas señaló que encontró a la población retornando a la normalidad, con comercios, hostales, restaurantes y puestos de venta de mercancía abiertos.

“Ya vemos los comercios que están abiertos, los hostales están abiertos, esperando a los turistas”, manifestó.

Los residentes también pidieron promover las visitas a Pixvae. Según uno de los testimonios, aunque la comunidad sintió el terremoto, sus consecuencias no fueron tan grandes como para impedir la llegada de turistas.

Moradores explican el comportamiento del oleaje

Sobre la preocupación generada por los oleajes de días anteriores, el secretario indicó que los residentes le explicaron que se trata de un fenómeno que ocurre cada año.

Añadió que algunas filmaciones circularon en redes sociales, pero aseguró que, al momento de su visita, el pueblo se encontraba tranquilo.

La visita a Pixvae formó parte de un recorrido por comunidades apartadas de Soná y Las Palmas para conocer las necesidades de sus habitantes y evaluar las condiciones después del sismo y los oleajes.

Con información de Ney Castillo.