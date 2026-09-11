Entre quejas y mayor agilidad: así reaccionan los usuarios a los nuevos validadores del Metro de Panamá

Usuarios consultados en la estación de San Miguelito expresaron opiniones divididas sobre el funcionamiento de los nuevos validadores. Mientras algunos reportaron presuntas irregularidades con el saldo de sus tarjetas y demoras en la lectura del código QR, otros consideran que el sistema agiliza el ingreso hacia los andenes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Opiniones encontradas expresaron usuarios del Metro de Panamá sobre el funcionamiento de los nuevos validadores instalados en las estaciones, durante un recorrido realizado en la estación de San Miguelito.

Algunos pasajeros aseguraron haber tenido inconvenientes con el saldo disponible en sus tarjetas al utilizar el nuevo sistema, mientras otros consideran que el mecanismo ha permitido agilizar el ingreso y el desplazamiento hacia los andenes.

"La verdad que fatal. Yo metí un billete de cinco y cuando pasé, nada más tenía 1.88", manifestó una usuaria, quien aseguró haber notado una diferencia en el saldo de su tarjeta.

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Otro pasajero reconoció que todavía tiene dudas sobre el funcionamiento del sistema. Sin embargo, otros usuarios consultados valoraron positivamente la agilidad que, según consideran, ofrecen los nuevos validadores. "Ha sido un poco más ágil, sinceramente. Uno tiene que esperar y aprender la tecnología, porque si no, le va a ir mal", expresó uno de los pasajeros.

También se registraron quejas por la velocidad con la que algunos equipos detectan el código QR. "Demora mucho en detectar el código QR", comentó otro usuario. De acuerdo con la información suministrada a los pasajeros, los nuevos validadores no realizarían el cobro del pasaje en el primer ingreso, sino al finalizar el recorrido. Esta modalidad ha generado dudas entre algunos usuarios sobre el saldo disponible en sus tarjetas.

La empresa Sonda ha reiterado a los pasajeros que los validadores muestran el saldo disponible, con el objetivo de que cada usuario pueda llevar el control del dinero que mantiene en su tarjeta y verificar los movimientos realizados durante sus viajes.

Con información de Jocelyn Mosquera