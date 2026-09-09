Quinta Cumbre Internacional de Liderazgo analizará el impacto de la IA en las organizaciones

Uno de los ejes de la cumbre será precisamente el componente humano de la transformación tecnológica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá será sede este jueves 10 de septiembre de la Quinta Cumbre Internacional de Liderazgo, un encuentro que reunirá a más de 400 participantes para analizar los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial en las organizaciones.

José Gabriel Miralles, organizador de la cumbre, explicó que el evento parte de una realidad que ya está transformando el mundo empresarial: la inteligencia artificial está provocando un cambio profundo en las organizaciones, pero la respuesta ante esta transformación debe ser, principalmente, humana.

“Es un tema tecnológico, pero la respuesta es humana”, señaló Miralles durante una entrevista en Noticias AM.

De acuerdo con el organizador, los líderes tienen la responsabilidad de determinar cómo los cambios tecnológicos impactan la estrategia, el modelo de negocios y el funcionamiento de las organizaciones, así como definir las acciones necesarias para aprovecharlos de manera responsable.

Miralles destacó que la discusión no debe limitarse a aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial para aumentar la productividad individual.

A su juicio, los líderes deben preguntarse cómo están cambiando los clientes, los proveedores y el entorno empresarial como consecuencia de estas nuevas tecnologías y qué decisiones estratégicas deben tomar las organizaciones para adaptarse.

“La pregunta más importante para los líderes no es cómo se utiliza una inteligencia artificial, qué puedo hacer yo personalmente a nivel productivo, sino cómo están cambiando los clientes, los proveedores, el entorno, el contexto y qué hay que hacer a nivel de estrategia”, explicó.

El factor humano frente al cambio

Uno de los ejes de la cumbre será precisamente el componente humano de la transformación tecnológica.

Miralles reconoció que la llegada de nuevas herramientas genera incertidumbre y temor en algunos trabajadores, por lo que las organizaciones necesitan desarrollar capacidades que les permitan gestionar adecuadamente el cambio.

“Hay personas que de repente se sienten inseguras, tienen temor con relación a las nuevas tecnologías”, indicó.

Al mismo tiempo, sostuvo que la inteligencia artificial representa oportunidades importantes para las empresas, pero no aprovecharlas podría traducirse en una pérdida de competitividad.

“Si no las aprovechamos, tomamos el riesgo de perder competitividad simplemente quedando fuera del juego”, advirtió.

La Quinta Cumbre Internacional de Liderazgo contará con la participación de tres conferencistas internacionales.

El encuentro se desarrollará este jueves 10 de septiembre, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Centro de Convenciones de Amador.