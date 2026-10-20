Reforma Electoral | Gabriel Silva: Hay políticos pensando en reelección y no en la reconstrucción luego del sismo

El vicepresidente de la coalición Vamos asegura que los políticos de siempre priorizan la reelección sobre la reconstrucción del país tras el sismo.

Ciudad de Panamá/Gabriel Silva, vicepresidente de la coalición Vamos, criticó el debate que se vive en la Asamblea Nacional en torno a las reformas al Código Electoral, en medio de la emergencia nacional declarada tras el sismo que afectó varias provincias del interior del país.

En entrevista en Noticias AM, Silva fue contundente al señalar que lo ocurrido ayer en el pleno de la Asamblea "revela dónde está la mente y las prioridades de muchos de los políticos en Panamá".

"En vez de estar pensando en reconstruir un país, en vez de estar pensando en cómo prevenir que daños como los que se vieron se repitan hacia el futuro, están pensando en la reelección", afirmó.

Para el exdiputado, existe una "prisa acelerada" por aprobar reformas electorales a la medida de los políticos de siempre, cuando lo que Panamá necesita es una reforma que fortalezca la democracia, aumente la participación ciudadana, transparente el financiamiento de campañas y elimine el clientelismo.

"Me duele como panameño"

Silva recordó que, en momentos de crisis como el terremoto reciente, "se abren ventanas de oportunidad para una reforma profunda". Sin embargo, lamentó que la conversación en la Asamblea no gire en torno a vivienda digna, apoyo a los damnificados ni preparación ante futuros sismos.

"Ese es el tipo de conversación que se tiene que estar teniendo en la Asamblea", insistió, al tiempo que advirtió que los diputados con décadas en el cargo "no quieren tener la conversación de cómo apoyar al panameño".

Gabriel Silva, también vicepresidente de Vamos apuntó directamente contra el diputado de PRD, Benicio Robinson, y su bancada, a quienes acusó de buscar "reelegirse perpetuamente" con reformas hechas "para él y para sus amigos en la Asamblea".

Sobre el anuncio del diputado Robinson de eliminar el subsidio electoral a todos los partidos, Silva calificó la propuesta como un acto de "hipocresía". Recordó que, cuando la coalición Vamos propuso reducir el subsidio del 1% al 0.5% —lo que ahorraría al Estado más de 80 millones de dólares al año—, Robinson se opuso.

"Ahora lo está proponiendo, y qué bueno, puede ser que haya visto la luz. Pero eso es conveniencia, es revolver el debate a propósito", sostuvo.

Llamado a la ciudadanía

Ante la posibilidad de que se apruebe un "madrugonazo" en las últimas semanas de la legislatura, Gabriel Silva hizo un llamado a la ciudadanía a alzar la voz y presionar en redes sociales.

"Ojalá esto sea un llamado a la cordura y a la conciencia", expresó, al tiempo que destacó que no solo los diputados de Vamos han alzado la voz, sino también integrantes de Seguimos y de otras bancadas.

Silva aclaró que sí hay que reformar la Ley Electoral, pero "no se hace a la carrera y menos en un momento crítico donde hay cosas más urgentes que resolver", como los más de 600 colegios con infraestructura dañada y los 30 totalmente clausurados por el sismo.

"Estamos hablando de las elecciones de 2029, que hoy ya hay diputados que las quieren ganar hoy, en vez de competir y dejar que realmente la ciudadanía decida", concluyó.