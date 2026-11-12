Responsabilidad del mantenimiento de la Calzada de Amador es dividida entre dos entidades, explica administrador

Ante esta situación, surge la interrogante sobre qué instituciones tienen la responsabilidad de conservar en buenas condiciones la Calzada de Amador y cuáles son los planes establecidos para atender sus áreas verdes.

Ciudad de Panamá/La Calzada de Amador, uno de los principales atractivos turísticos de Panamá, presenta sectores con herbazales y áreas verdes que reflejan falta de mantenimiento, una situación que llama la atención de quienes visitan este punto de la ciudad, tanto nacionales como extranjeros.

Este lugar, conocido por sus paisajes, espacios recreativos y vistas hacia el océano Pacífico, recibe diariamente a visitantes que recorren sus instalaciones y aprovechan el entorno para tomar fotografías. Sin embargo, durante un recorrido realizado por TVN Noticias se observaron diferentes tramos con hierba alta, lo que genera cuestionamientos sobre la frecuencia y las labores de mantenimiento que se realizan en la zona.

Ante esta situación, surge la interrogante sobre qué instituciones tienen la responsabilidad de conservar en buenas condiciones la Calzada de Amador y cuáles son los planes establecidos para atender sus áreas verdes.

Al respecto, Luis Carranza, administrador de la Calzada de Amador, explicó que las responsabilidades de mantenimiento están divididas entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), dependiendo del tramo.

Según detalló, el mantenimiento de la infraestructura pública que comprende desde la rotonda del Biomuseo hasta Isla Flamenco está bajo un contrato supervisado por el MOP, a través de la Dirección de Proyectos Especiales.

Por otro lado, el tramo que va desde la rotonda del Biomuseo hasta el mausoleo ubicado en el giro hacia el puente de las Américas está bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos.

Carranza indicó que existe un plan de mantenimiento bisemanal para las áreas verdes, mediante el cual el equipo de mantenimiento, a través del Departamento de Infraestructura, tiene la responsabilidad de supervisar los trabajos de tala y corte de césped cada dos semanas.

No obstante, durante la inspección realizada por TVN Noticias se identificaron distintos puntos donde los herbazales permanecen altos, lo que pone en evidencia la necesidad de mantener una supervisión constante de estas labores.

La Calzada de Amador constituye un importante espacio para el turismo, la recreación y el esparcimiento familiar, por lo que mantener sus áreas verdes y espacios públicos en buenas condiciones resulta fundamental para preservar su atractivo y ofrecer una buena imagen a quienes visitan el país.

Con información de Yamy Rivas