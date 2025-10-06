Retoman las clases en el colegio de Colón donde fueron apuñalados cuatro estudiantes

Se espera que durante el acto cívico la directora ofrecerá instrucciones a la comunidad escolar. Asimismo, se espera la participación del personal del Ministerio de Educación encabezado por la profesora Rosa Martínez, directora regional de Educación en ese sector.

Este lunes se reanudaron las clases en el colegio José Guardia Vega de Colón, donde la semana pasada tres estudiantes apuñalearon a cuatro compañeros con un arma blanca. Las puertas del plantel se abrieron a las 5:16 a.m. y la comunidad escolar inició el retorno bajo medidas de control anunciadas por la administración.

Los estudiantes empezaron a llegar de forma paulatina, acompañados por sus acudientes. También se observó la presencia de unidades del servicio de niñez y adolescencia de la Policía Nacional, del cuerpo docente y administrativo del colegio.

La directora del plantel, la profesora Noemí de Cerrut, informó que, de manera preventiva, el estudiante que no llegue acompañado de su acudiente no podrá ingresar en estos momentos al centro educativo. También se efectuarán revisiones a los estudiantes y a las mochilas como parte de las nuevas medidas de seguridad implementadas "a partir de hoy".

Se espera que durante el acto cívico la directora ofrecerá instrucciones a la comunidad escolar. Asimismo, se espera la participación del personal del Ministerio de Educación encabezado por la profesora Rosa Martínez, directora regional de Educación en ese sector.

Algunos padres de familia que llegaron al sitio manifestaron su preocupación por la situación de inseguridad.