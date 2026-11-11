Santiago realizará desfiles patrios el 22 de noviembre con cambio de ruta

El nuevo trayecto comprenderá la avenida Héctor Alejandro y la avenida Polidoro Pinzón, hasta llegar a la terminal de transporte de Santiago.

Los desfiles patrios en Santiago, provincia de Veraguas, fueron reprogramados para el próximo 22 de noviembre, según confirmaron las autoridades municipales. La celebración se realizará con un cambio en el recorrido debido a los daños que mantiene la avenida Central tras el sismo del pasado 9 de octubre.

El nuevo trayecto comprenderá la avenida Héctor Alejandro y la avenida Polidoro Pinzón, hasta llegar a la terminal de transporte de Santiago.

El alcalde de Santiago, Eric Jaén, explicó que se logró reprogramar la actividad con el propósito de mantener las celebraciones cívicas y contribuir a la reactivación económica del distrito.

La realización de los desfiles también busca devolver el ambiente festivo a las calles de la ciudad, luego de las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

Mientras tanto, las autoridades municipales adelantan las coordinaciones con los estamentos de seguridad y trabajan en las invitaciones a las delegaciones que participarán en la actividad, tanto de la provincia de Veraguas como de otras regiones del país.

Con esta confirmación, Santiago se prepara para celebrar sus desfiles patrios el 22 de noviembre, aunque con un recorrido distinto al de años anteriores debido a las condiciones de la avenida Central.

Con información de Ney Castillo