Chitré retomará este sábado los desfiles patrios suspendidos por el sismo de octubre

Las actividades cívicas reunirán a bandas escolares de Herrera, delegaciones invitadas y bandas independientes, con una programación que comenzará desde tempranas horas de la mañana.

Herrera/La provincia de Herrera retomará este sábado 14 de noviembre las actividades cívicas correspondientes a los días 3, 4 y 9 de noviembre, que fueron suspendidas tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

La jornada se desarrollará en Chitré, donde participarán bandas escolares de los distintos centros educativos de la provincia, delegaciones invitadas y bandas independientes, estas últimas previstas para los desfiles de la tarde.

La programación comenzará desde tempranas horas de la mañana con un tedeum en la iglesia San Juan Bautista, seguido de la izada del pabellón nacional. Posteriormente, las delegaciones recorrerán las principales calles de la capital herrerana para retomar las actividades que quedaron pendientes durante las fiestas patrias.

El gobernador de Herrera, Elías Corro Cano, explicó que se realizaron gestiones junto con el Ministerio de Educación y otras instituciones para concretar la nueva fecha de los desfiles y garantizar la participación de las bandas escolares de la provincia y las agrupaciones independientes.

Corro Cano señaló que la realización de estas actividades también busca generar movimiento económico para los trabajadores independientes que dependen de este tipo de eventos, además de permitir que los estudiantes puedan lucir sus uniformes y vestimentas durante las presentaciones.

Con información de Eduardo Javier Herrera.

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