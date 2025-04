Pete Hegseth asegura que EEUU no permitirá que China ponga en peligro la operación del Canal

Ciudad de Panamá/El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó un fuerte mensaje sobre la importancia estratégica del canal de Panamá y reafirmó el compromiso de su país con la seguridad de la región, en la inauguración hoy martes del Muelle 3 en la base Vasco Núñez de Balboa del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El canal de Panamá enfrenta nuevas amenazas. Los Estados Unidos no va a permitir que la China comunista ni cualquier otro país ponga en peligro la operación ni la integridad del Canal".

"Quiero ser muy claro. China no construyó este canal, no opera este canal. Y China no armará este canal. Junto con Panamá a la cabeza, mantendremos el canal seguro", expresó Hegseth.

"Esto le da a China la posibilidad de llevar a cabo actividades de vigilancia, (...) esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros", agregó, al señalar que ambos países "juntos" van a recuperar la vía de "la influencia" de Pekín.

"Con este fin, los Estados Unidos y Panamá han hecho más en las recientes semanas para fortalecer la colaboración en defensa y seguridad de lo que hemos hecho en decenios. Eso incluye nuestra reunión de hoy y los anuncios que vamos a hacer”, expresó el Secretario de Defensa de EEUU.

El secretario Hegseth también destacó que, actualmente, unidades militares estadounidenses se encuentran en territorio panameño participando en ejercicios conjuntos con sus pares locales.

Estamos planificando otro tipo de colaboración también con los asociados panameños, tanto en el lado Pacífico como en el Atlántico del Canal. Juntos vamos a tomar pasos osados para fortalecer los lazos de amistad y seguridad entre los dos países”.

Como parte de este esfuerzo, se anunció que un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos llegará próximamente a las costas panameñas para desarrollar operaciones contra el narcotráfico. La misión incluirá un intercambio operativo con personal del Senan, reforzando la cooperación bilateral en materia de seguridad marítima.