Sinaproc descarta peligro de tsunami para Panamá

Tras la alerta emitida por el Tsunami Warning Center, por el sismo de 7.6 grados en el Caribe, que incluía países centroamericanos, México y Puerto Rico, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) aclaró que no existe riesgo para Panamá.

De acuerdo con una publicación del Sinaproc en la red social X, el movimiento telúrico de magnitud 7.8 "no representa una amenaza para nuestro país. Desde el Centro de Operaciones de Emergencias del Sinaproc seguimos en monitoreo y vigilancia".

En tanto, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, resaltó que aunque no existen peligros para Panamá, recomendó a las personas alejarse del mar y mantenerse informados por los canales oficiales del Sinaproc y su director, Omar Smith.

Montalvo continuó señalando que "en cuanto al aviso de riesgo por tsunami, repito: lo que se me ha informado desde nuestro Centro de Operación es que Panamá no se encuentra en una situación de mayor riesgo en estos momentos. Por supuesto que, por precaución, manténganse en las próximas horas alejados de las playas porque vamos a recibir algo de olas con mayor altura; no se mantengan dentro de embarcaciones pequeñas y sigan información de fuentes oficiales y mantengan la calma".

El sismo se registró cerca de las 6:22 p.m. de este sábado a 10 km de profundidad al norte de Honduras con una magnitud de 7.8 según el último informe del Instituto de Geociencia de Panamá.