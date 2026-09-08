Sector industrial busca reducir impacto de las tarifas eléctricas con prácticas sostenibles y energías renovables

El Sindicato de Industriales de Panamá señala que el sector analiza nuevas estrategias ante los cambios en las tarifas eléctricas y los efectos del fenómeno de El Niño, mientras avanza hacia una mayor incorporación de fuentes renovables.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sindicato de Industriales de Panamá analiza distintas estrategias para enfrentar los cambios en las tarifas de energía eléctrica y los efectos de fenómenos climáticos como El Niño, con especial atención al impacto que estas condiciones pueden generar sobre los costos de producción del sector.

Entre las medidas que evalúa la industria está la adopción de prácticas más sostenibles y un mayor aprovechamiento de fuentes de energía renovable, con el objetivo de reducir el impacto de los costos energéticos y evitar que estos terminen trasladándose a los precios de productos y servicios.

De acuerdo con el gremio, Panamá ha avanzado en la diversificación de su matriz energética hacia fuentes renovables. Este proceso se refleja en el aumento del uso de paneles solares y energía eólica, así como en nuevas inversiones destinadas a ampliar la generación a partir de estas fuentes.

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El sector industrial sostiene que contar con una energía competitiva es fundamental para mantener la competitividad de las empresas. Destacaron que la energía constituye uno de los principales motores de la actividad industrial.

Los industriales indicaron que continúan evaluando otras estrategias para hacer frente a las variaciones en los costos energéticos y a los cambios climáticos que se han registrado en los últimos años.

Las declaraciones se dieron durante el lanzamiento del Simposio Industrial de Sostenibilidad, Energía y Agua 2026, que se desarrollará del 22 al 24 de septiembre. El encuentro incluirá talleres y espacios de análisis sobre sostenibilidad, energía y agua, considerados temas de importancia para el sector industrial.

Con información de Jocelyn Mosquera