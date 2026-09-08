Vía entre Los Pozos y Macaracas: moradores piden al MOP intervenir sus 18 kilómetros tras décadas de deterioro

La vía, de aproximadamente 18 kilómetros, es utilizada diariamente por transportistas, productores, agricultores y residentes de la región de Azuero, quienes aseguran que sus condiciones dificultan el tránsito.

Azuero/Moradores, productores y transportistas de la región de Azuero solicitaron al Gobierno Nacional y al Ministerio de Obras Públicas (MOP) intervenir la carretera que conecta los distritos de Los Pozos y Macaracas, una vía de al menos 18 kilómetros que, según los usuarios, se encuentra en condiciones deterioradas.

Los residentes aseguran que el mal estado de la carretera afecta principalmente a quienes deben transitar diariamente por el sector, entre ellos transportistas, agricultores y productores.

Uno de los moradores señaló que la vía fue construida hace cerca de 50 años y que, durante décadas, han esperado una respuesta de las autoridades para atender las necesidades de la zona.

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Estas personas cuestionaron la falta de atención a proyectos que consideran prioritarios para el distrito de Los Pozos y mencionaron, además del deterioro de la carretera, problemas relacionados con el acceso al agua y la situación del colegio del distrito.

“El Gobierno no mira para acá, para donde nosotros. Pareciera que el distrito Los Pozos es un distrito abandonado en todo el sentido”, expresó uno de los residentes. Los moradores destacaron la importancia de esta vía para la conectividad de la región y para el traslado de productos y personas hacia diferentes puntos de Azuero.

También solicitaron al MOP evaluar las condiciones de un puente ubicado en las proximidades de Macaracas, al considerar que su estado requiere atención. Los usuarios de la carretera esperan que las autoridades realicen una evaluación de la vía y de las estructuras señaladas, ante las dificultades que, aseguran, enfrentan diariamente para desplazarse por esta zona de la región de Azuero.

Con información de Eduardo Javier Vega.