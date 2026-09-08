Femicidio de Selinda Córdoba en parque de Pocrí: condenan a su expareja a 30 años de prisión

El hecho ocurrió el 12 de octubre de 2025 en el parque de Pocrí, en Aguadulce. La joven universitaria de 21 años había denunciado amenazas de su expareja y contaba con una boleta de alejamiento.

Aguadulce, Coclé/Un hombre de 26 años fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de femicidio doloso agravado y violencia de género agravada, por la muerte de su expareja, la joven Selinda Córdoba, ocurrida el 12 de octubre de 2025 en el parque del corregimiento de Pocrí, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.

La condena fue impuesta durante una audiencia realizada la tarde del lunes 7 de septiembre de 2026 en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Penonomé. La jueza de garantías de la provincia de Coclé, Azucena Guevara, validó un acuerdo de pena consensuado entre las partes y, mediante la sentencia n.º 259, condenó al acusado como autor de los delitos.

Además de la pena principal, el Tribunal de Garantías estableció como sanción accesoria la prohibición de portar armas blancas y de fuego durante un periodo de 10 años, una vez cumplida la condena.

En la audiencia participó, en representación del Ministerio Público, la fiscal Johany De León. Como defensor público de las víctimas del delito participó el abogado Luis Quintero, mientras que la defensa del condenado estuvo a cargo de la abogada del Instituto de la Defensa Pública, Cristina Garcés.

Te podría interesar: Joven muere tras ser apuñalada en parque de Pocrí en Aguadulce, supuesto agresor fue capturado

El femicidio de Selinda Córdoba

La investigación está relacionada con el asesinato de Selinda Córdoba, una joven universitaria de 21 años, quien murió tras ser atacada con un arma blanca por su expareja la mañana del domingo 12 de octubre de 2025. El ataque ocurrió cerca de las 10:30 a. m., poco después de finalizar una eucaristía y ante la presencia de decenas de personas que se encontraban en el parque del corregimiento de Pocrí.

Testigos relataron en ese momento que algunas personas intentaron intervenir para auxiliar a la joven, pero no lograron detener la agresión. Córdoba fue trasladada de inmediato al Hospital Rafael Estévez, donde se confirmó su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, la Policía Nacional desplegó un operativo en Coclé que culminó con la captura del presunto agresor. De acuerdo con el Ministerio Público, Selinda había denunciado en reiteradas ocasiones sentirse amenazada por su agresor, incluso a través de redes sociales, después de finalizar la relación sentimental.

En abril de 2025, la joven había obtenido una boleta de alejamiento contra su expareja emitida por la jueza de paz del corregimiento de Pocrí. Sin embargo, el agresor incumplió la medida al presentarse en el lugar donde ocurrió el ataque. El crimen causó consternación en la comunidad de Pocrí, al tratarse de un hecho de violencia cometido en un espacio público y ante la presencia de numerosas personas.

Otras notas que te podrían interesar: Decretan detención provisional de hombre acusado de asesinar a joven en parque de Pocrí en Aguadulce

Con información de Nathali Reyes