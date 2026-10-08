Suspenden consulta pública por cambio de zonificación en Diablo, residentes expresan su rechazo

Los moradores denunciaron que fueron notificados el pasado 26 de septiembre y aseguraron que no se cumplió con el plazo reglamentario de 30 días para informar sobre este tipo de consultas.

Ciudad de Panamá/Una consulta pública relacionada con una solicitud de cambio de zonificación en la comunidad de Diablo fue suspendida por la Alcaldía de Panamá, luego de que residentes expresaran su rechazo al proceso y cuestionaran la legalidad de la convocatoria.

Los moradores denunciaron que fueron notificados el pasado 26 de septiembre y aseguraron que no se cumplió con el plazo reglamentario de 30 días para informar sobre este tipo de consultas.

“Desde la comunidad de Diablo estamos aquí atendiendo una consulta ciudadana completamente ilegal e irregular. A nosotros se nos ha sorprendido desde el día 26 de septiembre. Ni siquiera los 30 días reglamentarios para notificar. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos residentes y queremos y tenemos el derecho a decidir por nuestro barrio”, manifestó la vocera de los residentes.

Los manifestantes también rechazaron la posibilidad de que la consulta sea reprogramada. Aseguraron que su posición es contraria al cambio de zonificación y exigieron que el proceso sea anulado.

Otra residente cuestionó la participación de personas que, según afirmó, no pertenecen a la comunidad y que habrían acudido para respaldar la propuesta.

“La Alcaldía ha traído aquí a gente que no es de la comunidad para aprobar su consulta, que es ilegal. Los residentes estamos aquí y rechazamos tajantemente el cambio de zonificación”, expresó.

Ante el ambiente de tensión y los ánimos caldeados entre los presentes, el personal de la Alcaldía de Panamá que se encontraba en el lugar se retiró tras la suspensión de la actividad.

Hasta el momento, no se ha informado si la consulta pública será reprogramada ni cuál será la decisión de las autoridades municipales sobre la solicitud de cambio de zonificación cuestionada por los residentes.

Con información de Meredith Serracín