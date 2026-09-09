¿Te interesa la tecnología? Panameños podrán aplicar a becas de ciberseguridad sin experiencia previa

La convocatoria del Information Risk and Security Institute está dirigida a universitarios y profesionales del área tecnológica de 13 países, incluido Panamá. Cada beca cubre una formación valorada en $5,000 por estudiante.

Ciudad de Panamá, Panamá/La convocatoria para el programa de formación en ciberseguridad 2027 del Information Risk and Security Institute (IRSI) estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre. Para esta edición se otorgarán 200 becas entre postulantes de 13 países de América Latina, incluido Panamá.

Cada beca cubre en su totalidad una formación valorada en $5,000 por estudiante. El programa forma parte de las iniciativas de responsabilidad social empresarial de Sistemas Aplicativos (Sisap) de Panamá y cuenta con el apoyo de la Asociación Superación a Través de la Educación (Supeduc).

Sistemas Aplicativos indicó que la convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios y profesionales del área tecnológica interesados en desarrollar conocimientos en seguridad de la información.

“El programa busca brindar conocimientos sobre fundamentos, tendencias y mejores prácticas de seguridad de la información, con un enfoque orientado a fortalecer las competencias necesarias para incorporarse al mercado laboral”, explicó Adriana Rojas, directora ejecutiva de IRSI. Los interesados pueden consultar los requisitos y completar su postulación a través del sitio oficial de IRSI Admisiones.

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Formación durante nueve meses

El programa está abierto a estudiantes que cursen el cuarto año de Ingeniería en Sistemas o carreras afines, así como a profesionales que ya trabajen en el área de tecnología de la información y cumplan con los requisitos de admisión.

Se pudo conocer que no se requiere experiencia previa en ciberseguridad. La formación tendrá una duración de nueve meses, distribuidos en tres trimestres, con clases 100% en vivo y en línea. La promoción 2027 iniciará el 15 de febrero. El plan de estudios incluye análisis de ciberseguridad, operaciones de centros de seguridad (SOC), análisis forense digital, auditoría de seguridad de la información y ciberriesgo.

Además de las clases, los participantes realizarán laboratorios en vivo sobre gestión y evaluación de riesgos, respuesta a incidentes, análisis forense, redes empresariales y controles de seguridad, con contacto directo con los instructores durante el proceso de formación.

Como parte del programa, los estudiantes también podrán participar gratuitamente en encuentros especializados, como IRSI Conference y SANS Summits, espacios en los que podrán establecer contactos y conocer a profesionales vinculados al sector de la ciberseguridad.

Al finalizar la formación, los participantes recibirán un diploma que acredita los conocimientos adquiridos y la preparación para optar por una certificación internacional. Según su desempeño, los graduados también podrán ser considerados para oportunidades laborales en SISAP y otras organizaciones del sector.

Más de 390 profesionales graduados

De acuerdo con Sistemas Aplicativos, hasta 2025, el programa había graduado a 394 profesionales, mientras que actualmente 168 estudiantes cursan la promoción 2026, cuya graduación está prevista para diciembre. Con más de ocho años de presencia regional, la promoción 2026 es, hasta ahora, la más numerosa del programa.

En Panamá, la formación en ciberseguridad se desarrolla en un contexto de creciente atención a los riesgos digitales. En julio, SISAP reunió a 65 responsables tecnológicos y altos funcionarios de más de 50 instituciones públicas para abordar la aplicación de nuevos controles y las capacidades necesarias para responder y recuperarse de incidentes digitales.

Agregaron que, según el Ranking Regional de Resiliencia Cibernética de SISAP, Panamá ocupa actualmente la tercera posición entre ocho países evaluados, con un índice de 49%. La medición analiza la capacidad de los países para prevenir, identificar, responder y recuperarse ante incidentes digitales.