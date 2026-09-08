¡Orgullo! Panameño lidera investigación en EEUU para identificar viviendas expuestas a deslizamientos

El ingeniero civil panameño, egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá, lideró en la Universidad de Washington el desarrollo de una base de datos que analiza 128 millones de edificaciones y cruza información estructural, topográfica y socioeconómica para mejorar la gestión del riesgo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ingeniero civil Daniel Acosta, egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), lideró un proyecto de investigación en la Universidad de Washington, en Estados Unidos, enfocado en el desarrollo de la Landslide Exposure Database (Base de Datos de Exposición a Deslizamientos), una herramienta que busca identificar con mayor precisión dónde viven las personas expuestas a estos eventos y cuáles son sus condiciones socioeconómicas.

La plataforma interactiva combina información sobre las características de las edificaciones con datos topográficos y socioeconómicos para analizar la exposición al riesgo a escala de vivienda. El objetivo es aportar información que permita mejorar la planificación territorial y la respuesta ante emergencias asociadas con lluvias intensas y movimientos de tierra.

La investigación tiene sus antecedentes en Panamá. En 2018, Acosta realizó en la UTP su trabajo de graduación sobre el mapeo de la susceptibilidad del terreno a deslizamientos en el distrito de San Miguelito. Posteriormente, durante sus estudios de doctorado en ingeniería geotécnica en Estados Unidos, profundizó en una de las brechas que identificó en la gestión del riesgo: conocer no solo qué terrenos presentan condiciones propicias para deslizamientos, sino también quiénes viven en esas áreas.

“Existe un gran avance en mapear qué terrenos son propensos a deslizarse, pero no se ha estudiado lo suficiente cuántas personas habitan en ellos ni cuáles son sus condiciones socioeconómicas. La herramienta responde a la pregunta clave: ¿Dónde viven y quiénes son los más expuestos?”, explicó Acosta.

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Una base de datos a escala de edificación

De acuerdo con la UTP, para desarrollar la herramienta, se procesaron y armonizaron datos correspondientes a 128 millones de edificaciones. La base integra imágenes satelitales, modelos topográficos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y datos socioeconómicos de la Oficina del Censo de ese país.

La información permite caracterizar las edificaciones según aspectos como el material de construcción, el valor monetario, el número de pisos y la cantidad de ocupantes, tanto durante el día como durante la noche.

Este nivel de detalle busca complementar los mapas tradicionales de susceptibilidad, que permiten identificar terrenos con mayor probabilidad de sufrir deslizamientos, pero no necesariamente muestran cuántas personas o qué tipo de población se encuentra expuesta.

Información para responder ante lluvias intensas

La disponibilidad de información a escala de vivienda puede ser especialmente relevante durante periodos de lluvias intensas, cuando la saturación de los suelos incrementa el riesgo de deslizamientos y otros movimientos de tierra.

Entre las aplicaciones de la herramienta está la posibilidad de identificar con anticipación los hogares ubicados en áreas de mayor exposición, información que podría contribuir a definir evacuaciones preventivas antes de que ocurra el colapso de una ladera.

También permite localizar comunidades que, además de presentar una alta exposición física, cuentan con menores recursos socioeconómicos. Esta información puede servir para priorizar obras de estabilización de taludes y otras intervenciones de ingeniería en los sectores donde un evento podría generar un mayor impacto sobre la población.

La herramienta también plantea estrategias diferenciadas según las características del territorio. En zonas urbanas densamente pobladas, puede contribuir a identificar áreas donde existe riesgo de múltiples deslizamientos simultáneos. En sectores rurales con población dispersa, la información puede orientar acciones relacionadas con el ordenamiento territorial, el control de drenajes y los sistemas de alerta comunitaria.

Un modelo con posibilidad de ampliarse

El desarrollo de la Landslide Exposure Database plantea la posibilidad de ampliar este tipo de análisis a otros territorios y utilizar información detallada sobre población, edificaciones y condiciones socioeconómicas para evaluar cómo cambia la exposición al riesgo a lo largo del tiempo.

La experiencia de Acosta también parte de una investigación desarrollada en Panamá durante su formación en la UTP y posteriormente ampliada en el ámbito académico internacional, con un enfoque que busca vincular el análisis de la susceptibilidad física del terreno con las características de las personas y edificaciones que se encuentran en esas áreas.