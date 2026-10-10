Temblor en Panamá: Aeropuerto de Tocumen activa protocolo para despegues y aterrizajes ante cada réplica

El Aeropuerto Internacional de Tocumen mantiene activas medidas preventivas para garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores tras los recientes movimientos telúricos en el país.

Ciudad de Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen implementó un protocolo de seguridad que obliga a pausar las operaciones en pista cada vez que se percibe una réplica de sismo. La medida responde al terremoto de 7.5 grados que sacudió Panamá el pasado viernes 9 de octubre.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó que, tras el fuerte terremoto de 7.5 grados registrado el viernes 9 de octubre, se han contabilizado más de 100 réplicas en territorio nacional. Ante este escenario, las autoridades del terminal aéreo establecieron un nuevo procedimiento operativo.

Cómo funciona el protocolo

Aunque las operaciones aeroportuarias continúan, el protocolo es claro: cada vez que se percibe una réplica sísmica dentro de las instalaciones, se detienen de manera inmediata los despegues y aterrizajes.

Tras el movimiento, los equipos técnicos inspeccionan las pistas, calles de rodaje, plataformas y demás instalaciones aeroportuarias. Solo una vez concluidas estas revisiones y verificadas las condiciones de seguridad, se reanuda el tráfico aéreo. Este procedimiento se repite automáticamente ante cada nueva réplica percibida en el aeropuerto.

Retrasos y reorganización de vuelos

La dinámica de inspección constante está impactando la programación del terminal. En coordinación con las aerolíneas, el aeropuerto avanza en la reorganización de los vuelos, pero advirtió que estas pausas obligatorias pueden generar nuevos retrasos y cambios de horario.

La administración del Aeropuerto de Tocumen pidió a los viajeros mantener la calma y seguir las indicaciones del personal aeroportuario. Asimismo, recomendaron mantenerse en contacto directo con su aerolínea para conocer el estado real de su vuelo.

"Comprendemos las dificultades que esta situación les ocasiona", señaló el aeropuerto en un comunicado, agradeciendo la paciencia y colaboración de los usuarios y reiterando que el único propósito de estas medidas es proteger la seguridad de todos.