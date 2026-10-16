Temblor en Panamá: Gobierno presenta balance a una semana del sismo; reportan 22 mil personas atendidas

El informe oficial destaca la rehabilitación del 92 % de las carreteras dañadas, el reinicio de operaciones en casi toda la red de salud y la entrega de más de 465 toneladas de asistencia humanitaria.

Panamá/A una semana del temblor de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, el Gobierno Nacional presentó un balance consolidado de los trabajos de asistencia, rescate y reconstrucción en las provincias más impactadas del territorio panameño.

Las autoridades destacaron la articulación entre las instituciones de emergencia y la cooperación internacional para atender las necesidades básicas de la población afectada.

El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, aseguró que la prioridad de las operaciones ha sido llegar de manera oportuna a las comunidades damnificadas. "Nuestra prioridad fue llegar a las familias afectadas con alimentos, agua y artículos de primera necesidad", manifestó el ministro Icaza al repasar los operativos desplegados por tierra, aire y mar en puntos estratégicos del país.

Restablecimiento de servicios

Las labores de los estamentos de seguridad e infraestructura han permitido despejar pasos terrestres clave y rehabilitar rutas que habían quedado bloqueadas por deslizamientos de tierra y fallas en puentes.

Según las cifras oficiales, las cuadrillas de trabajo habilitaron el tránsito en el 92 % de las vías afectadas, al tiempo que intervinieron los 22 puentes que sufrieron fisuras o colapsos parciales.

En el sector sanitario, las evaluaciones técnicas permitieron que el 96 % de los centros de salud y hospitales retomaran sus servicios habituales de forma total o parcial.

Centros hospitalarios de alta concurrencia reanudaron atenciones médicas de urgencia, mientras que instituciones como el Ministerio de Salud (MINSA) instalaron 22 módulos climatizados para asegurar el tratamiento ininterrumpido de pacientes crónicos y casos prioritarios.

Paralelamente, las autoridades han brindado atención directa a más de 22,400 personas y 6,800 familias, distribuyendo 20,000 bolsas de alimentos del IMA y gestionando 46 albergues temporales activos para quienes perdieron sus hogares o requieren reubicación segura.

La asistencia humanitaria ha sumado el envío de miles de litros de agua potable y toneladas de insumos médicos canalizados a través del Parque Omar como centro principal de acopio.

Inspección a escuelas

En cuanto al retorno escolar, el Ministerio de Educación (Meduca) inspeccionó 519 centros educativos para verificar sus estructuras antes de autorizar el reingreso gradual a las aulas.

Sobre el reto que representa volver a la normalidad en cada sector, Icaza enfatizó la importancia de mantener criterios estrictos de seguridad técnica. "La recuperación no consiste únicamente en reparar daños; también exige determinar qué condiciones deben garantizarse antes de que una familia regrese a su vivienda", sostuvo.

Finalmente, Icaza remarcó la resiliencia del pueblo panameño y el compromiso estatal de continuar con las labores en campo hasta lograr la reconstrucción completa. "Este sismo nos mostró que lo que se construye en años se puede caer en segundos, pero también nos da la oportunidad de reconstruirlo", puntualizó el ministro Icaza.