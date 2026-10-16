Temblor en Panamá: Gobierno recibirá $17.4 millones del seguro regional contra riesgos de catástrofe

Los fondos provienen de un seguro paramétrico contratado por el país a través del Fondo de Ahorro de Panamá, permitiendo obtener liquidez rápida ante emergencias por desastres naturales.

Ciudad de Panamá/Tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el país el pasado 9 de octubre, el Gobierno de Panamá recibirá un desembolso de 17.4 millones de dólares. La indemnización será abonada por el CCRIF SPC, un organismo especializado en seguros contra riesgos de catástrofe en la región.

De acuerdo con los detalles oficiales de la aseguradora regional, la transferencia se ejecutará en un plazo máximo de 14 días posteriores al movimiento telúrico, cumpliendo con el protocolo de inmediatez financiera de la institución.

Lea la nota de prensa original aquí: CCRIF realizará un pago al Gobierno de Panamá tras un terremoto de magnitud 7.7

¿Qué es el CCRIF SPC y cómo funciona?

El CCRIF SPC (anteriormente conocido como Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility) funciona como una aseguradora de desarrollo sin fines de lucro y un fondo de riesgo regional integrado por gobiernos del Caribe y Centroamérica.

Esta organización opera mediante pólizas de seguro paramétrico, lo que significa que los pagos no dependen de una evaluación sobre el terreno, sino de la ocurrencia de un evento predefinido y de los cálculos de modelos matemáticos avanzados. Esto busca que los países obtengan liquidez inmediata para atender emergencias humanitarias y restablecer servicios básicos sin esperar meses por trámites burocráticos.

El director ejecutivo de la organización, Isaac Anthony, destacó la importancia de estas herramientas financieras para la gestión de riesgos de desastres en los países miembros.

"Nuestros pensamientos están con el pueblo de Panamá, y especialmente con las familias y comunidades afectadas por este terremoto. Este pago le dará al Gobierno liquidez inmediata para apoyar su respuesta en el momento en que más se necesita", expresó Isaac Anthony al referirse al impacto del sismo.

Asimismo, el directivo añadió que "la decisión de Panamá de asegurar su cobertura de terremotos a través del CCRIF mediante el Fondo de Ahorro de Panamá es un claro ejemplo de cómo el seguro paramétrico puede trabajar junto con los mecanismos nacionales de ahorro y estabilización como parte de un enfoque escalonado para financiar el riesgo de desastres".

Los informes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) detallan que el movimiento telúrico provocó afectaciones en viviendas, centros educativos, hospitales, infraestructura vial y edificios públicos distribuidos en diferentes provincias.

Panamá forma parte de esta iniciativa regional desde el año 2018. Con esta nueva asignación económica destinada a la recuperación tras sismos, el país acumula aproximadamente 47 millones de dólares en pagos recibidos a lo largo de su membresía, sumándose a compensaciones anteriores otorgadas por emergencias de lluvias extremas.