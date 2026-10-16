Temblor en Panamá: Vecinos y Senan se unen para trasladar a afectados en Las Minas

La escena ocurre en la comunidad de La Margaja, en Las Minas, provincia de Herrera, en medio de las labores de asistencia tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

Las Minas, Herrera./“Uno, dos, tres”. Con la cuenta coordinan el esfuerzo y vuelven a levantarlo. El adulto mayor tiene dificultades para caminar y necesita ayuda para movilizarse. A su alrededor, miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y vecinos colaboran para que pueda recibir una evaluación médica.

La escena ocurre en la comunidad de La Margaja, en Las Minas, provincia de Herrera, en medio de las labores de asistencia tras el terremoto del pasado 9 de octubre. El Senan ha atendido a unos 200 damnificados durante la emergencia.

Un residente fue clave para indicar dónde estaba la vivienda y facilitar la llegada del equipo que participa en la misión prehospitalaria.

Mientras se desarrolla el procedimiento, su nieto explica la condición que mantiene preocupada a la familia.

“Tiene dificultad para moverse, caminar. Él ha perdido la manera de caminar”, relata su nieto.

Cuenta que su abuelo padeció cáncer y recibió atención en el Instituto Oncológico Nacional. Según recuerda, durante su recuperación podía caminar, pero ahora necesita asistencia para desplazarse.

El nieto había llegado el día anterior para visitarlo y no podía precisar el diagnóstico más reciente. Durante el traslado también se observa hinchazón en las piernas, una condición que, según su familiar, ya presentaba.

Los vecinos permanecen junto al equipo aeronaval y ayudan a cargarlo. Cada movimiento requiere que quienes lo sostienen actúen al mismo tiempo.

Al nieto le preguntan si se siente más tranquilo al saber que su abuelo será llevado para que lo evalúen. “Exacto”, responde.

Entre las manos de quienes acudieron a ayudar, el adulto mayor es movilizado para continuar con su atención. En La Amargura, el esfuerzo de los vecinos y los aeronavales se concentra en una misma tarea: que pueda recibir el chequeo que necesita.

Con información de José Manuel Arispe.