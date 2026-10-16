Enrique Lau Cortés, hospitalizado en la Ciudad de la Salud luego de presentar afectaciones cardíacas

Lau Cortés, imputado por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, permanece en la sala de Cardiología del complejo hospitalario.

Ciudad de Panamá, Panamá/El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, fue trasladado de urgencia a la Ciudad de la Salud el jueves 15 de octubre, quien habría sufrido un infarto, según confirmaron a TVN Noticias fuentes judiciales y se encuentra recluído en en la sala de Cardiología.

La información fue confirmada por fuentes vinculadas al proceso que mantiene con medidas cautelares de detención domiciliaria e impedimento de salida del país al exfuncionario, quien está siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

De acuerdo con los planteamientos del Ministerio Público, representado por el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez, el exfuncionario no habría podido justificar la procedencia de aproximadamente $500 mil, tras una auditoría a su patrimonio.

Entre los elementos expuestos por la Fiscalía figuran la adquisición de un apartamento en Santa María mediante la Fundación Kime, vinculada a su esposa e hijos, así como pagos por $80 mil realizados a través de tres tarjetas de crédito. También se investigan un inmueble en Playa Blanca y un cuadro valorado en $50 mil.

Durante la audiencia del 7 de octubre, la defensa solicitó que la diligencia se desarrollara de manera reservada. La jueza acogió la petición y restringió el acceso de los medios de comunicación a la sala.

Lau Cortés estuvo al frente de la CSS durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo.